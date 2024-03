Race for Glory – Audi vs Lancia di Stefano Mordini

È in sala dal 14 marzo Race for Glory – Audi vs Lancia, per la regia di Stefano Mordini. Mordini racconta la storia del Campionato di rally del 1983 e il leggendario scontro tra lo sfavorito team Lancia di Cesare Fiorio e il potente team Audi guidato da Roland Gumpert. Una delle sfide più avvincenti nella storia della sport, una parabola in stile Davide contro Golia che presta il fianco a una riflessione ad ampio spettro su ambizione, genio e competitività al servizio del raggiungimento dei propri obiettivi. Il 1983 è un anno che ha segnato la storia nel mondo del rally, uno sport dall’alto impatto, adrenalinico come pochi altri e con uno spirito non facile da trasportare sullo schermo. Stefano Mordini ci riesce confezionando un film ad alto tasso di intrattenimento, infondendo nelle immagini la giusta carica di adrenalina e un buon ritmo, che funziona soprattutto nella prima parte.

Lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Florio interpretato da Riccardo Scamarcio deve affrontare il leggendario e fortissimo team Audi del rivale Roland Gumpert (Daniel Bruhl). Il team Audi, tecnologicamente superiore e capitanato dal campione finlandese Hannu Mikkola (Gianmaria Martini) ha tutte le carte in regola per vincere il Campionato. Ma Fiorio ha una visione e un piano d’azione e utilizza tutte le frecce al suo arco e soprattutto le sue capacità di mettere insieme una squadra in grado di competere al meglio, convincendo addirittura il campione Walter Rohrl (Volker Bruch) a tornare a correre. Fiorio arriverà a piegare le regole e ad addentrarsi in territori pericolosi, dentro e fuori la pista, per portare a casa la vittoria.

Race for Glory gioca bene le sue carte, soprattutto nella prima metà del film, tracciando un ritratto interessante e a tutto tondo del Cesare Fiorio interpretato in maniera più che convincente da Riccardo Scamarcio e introducendo lo spettatore nel vivo del mondo competitivo ed emozionante del rally. La seconda parte soffre a causa di un ritmo un po’ troppo dilatato e lo sviluppo della storia finisce per perdersi un po’ dando spazio a personaggi secondari dallo sviluppo affrettato (è il caso della dottoressa McCoy di Katie Clarkson-Hill) che tolgono respiro alla narrazione principale senza aggiungere granché. La metafora sportiva della corsa ben si presta ad indagare i due modi di essere e le due ideologie contrapposte di Fiorio e Gumpert, anche se a tratti la sceneggiatura (firmata dallo stesso Mordini insieme a Riccardo Scamarcio e Filippo Bologna) calca un po’ troppo la mano nel territorio dell’enfatizzazione, con dialoghi eccessivamente ridondanti. Efficaci invece le scene di corsa, con quel graffio volutamente artigianale che ben si presta ad esaltare il contesto.

Titolo originale: Race for Glory – Audi vs Lancia

Regia: Stefano Mordini

Sceneggiatura: Filippo Bologna, Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio

Genere: Biografico, Drammatico

Cast: Riccardo Scamarcio, Daniel Bruhl, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Haley Bennett, Esther Garrell

Durata: 109 minuti

Paese: Italia, Gran Bretagna, Irlanda

Data di uscita: 14 marzo 2024

Distribuzione: Medusa Film