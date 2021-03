Ambientata nella visual art school più ambita del mondo, Rainbow High è l’unica scuola superiore che tutti vorrebbero frequentare perché qui creatività, ispirazione e talento sono al centro delle avventure quotidiane degli studenti e dove non mancano il colore, la moda, il divertimento, le sfide e molto altro.

Le Rainbow High sono ragazze determinate, talentuose, hanno abilità creative uniche e lavorano insieme per realizzare i propri sogni affrontando numerose sfide che le porteranno a diventare prima compagne di scuola e, dopo diverse avventure, amiche per tutta la vita.

‘Le tue passioni contano, prendile sul serio! – questa è la filosofia delle protagoniste della web series che incoraggia le bambine di tutto il mondo a credere in sé stesse e nelle proprie capacità, a scoprire i propri interessi e a perseguirli con tenacia e determinazione da subito perché il progetto del proprio futuro inizia oggi. Ogni bambina potrà lasciarsi ispirare dal loro straordinario mondo, sarà incentivata a liberare la sua creatività e a non avere paura di mostrare i colori che risplendono dentro di lei come un arcobaleno.

La serie, ispirata all’omonima linea di fashion doll prodotta da MGA Entertainment, che ha già sbancato negli Stati Uniti raccogliendo in poco più di un mese milioni di visualizzazioni, verrà postata sul canale You Tube Rainbow High a partire dal 26 marzo e presenterà nuovi episodi da 5 minuti l’uno ogni venerdì.

Le protagoniste sono: Ruby Anderson, graphic designer, vestita di rosso dalla testa ai piedi. Le scarpe sono il suo biglietto da visita e progetta calzature personalizzate che attirano l’attenzione. Ha uno stile streetwear chic e un look audace. Si diverte a fare scherzi in giro per la scuola, come quella volta che ha messo una statua gigante nell’ufficio di un’insegnante.

Poppy Rowan, music engineering, dal colore arancione, è la DJ di riferimento alla Rainbow High perché sa che la musica giusta può creare l’atmosfera di un evento. Tutti a scuola ammirano il suo audace gusto musicale e orecchio creativo per nuovi ritmi. Ama rischiare e ha uno stile fresco e alla moda con tante piccole farfalle come dettagli.

Sunny Madison, amante della computer animation, è luminosa e felice come suggeriscono il suo nome e il colore giallo dei suoi vestiti. È frizzante, energica e dotata di incredibili capacità di animazione tanto che, a scuola, crea un’intera serie animata sulla vita dei suoi migliori amici. Lo stile di Sunny è stravagante ma cool con un mix di pezzi che la rendono una trend setter. Le piace divertirsi con la moda, mescolando tanti tessuti unici e dettagli audaci.

Jade Hunter, la sua passione è il make up e il suo colore il verde. A prima vista sembra la ragazza più lunatica e incompresa di Rainbow High e le piace così. Il trucco è il suo modo preferito per esprimersi, e adora sbalordire tutti con il suo stile originale, sportivo e audace.

Skyler Bradshaw è una delle stiliste più talentuose di RH, ma preferisce rimanere anonima e lasciare che il suo lavoro parli da solo. E lo fa. Skyler ama usare tessuti classici come il denim ma in modi completamente nuovi. È super ingegnosa e la sua testa a volte è tra le nuvole, ma la sua moda è favolosa e con i piedi per terra.

Violet Willow, videomaker, amica d’infanzia di Sunny. Diva per natura, una vera star, adora il lusso. Ha uno stile elegante e ricercato perché ama stare sempre sotto i riflettori. Quando è arrivata alla Rainbow High, era già un’influencer con centinaia di migliaia di fan. Ora filma tutto quello che accade nella scuola trasmettendo in streaming un reality show online “The Vi Life” con lei e i suoi amici.