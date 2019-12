Alì Terme. Una curiosa rassegna di cortometraggi centrata su luoghi, storie, e personaggi della Sicilia di ieri e di oggi, sarà proiettata al cinema Vittoria di Alì Terme nella mattinata di sabato 28 dicembre organizzato dal Cinit di Venezia e dal C.S.C. di Roma che si avvarranno della collaborazione del cineforum Nuova Presenza di S. Teresa di Riva e del cinecircolo “S. Quasimodo” di Giardini Naxos.

“Corteggiando i corti” vedrà la collaborazione di alcuni importanti festival della riviera ionica, come “Corti di sera” di Itala, curato da Sebiano Chillemi, “Zabut” di Savoca, curato dalla Associazione “Taglio di Rema” di Nello Calabrò, e della “Rassegna itinerante del cinema d’autore” di Peppe Manno. Inoltre, saranno presentate alcune opere in prima assoluta di autori indipendenti siciliani. Molti corti hanno ricevuto già riconoscimenti e premi in vari festival nazionali e internazionali e sarà una importante occasione per valorizzare le varie tradizioni della millenaria storia culturale siciliana. Inoltre, con l’apporto dell’Agis – Sicilia, ci sarà uno “speciale” per ricordare il 111.mo anniversario del terremoto di Messina con alcuni filmati d’epoca curati da Egidio Bernava. La mattinata prevede anche un “Premio del pubblico” e un breve spazio al cantautore siciliano, Santi Scarcella, artefice tra l’altro delle musiche dello spot internazionale del “Cinema parla italiano” e fresco di battesimo del suo primo CD “Da Manhattan a Cefalù”.

A conclusione un brindisi augurale di un nuovo splendido anno 2020.

Questo l’elenco dei corti:

USCIRE FUORI di Michele Leonardi (il rientro in famiglia di una donna uscita dal carcere)

VASA VASA di Alessia Scarso (la tradizione della S. Pasqua di Modica, sotto il segno della Madonna)

CHE ALTRI OCCHI TI GUARDINO di Antonella Barbera e Fabio Leone (omaggio all’impegno civile di Peppino Impastato)

IN OGNI COSA FUORI di Sebastiano Pennisi (ispirato al romanzo di Pirandello “ Uno, nessuno, centomila”)

MINICU 102 di Agnese Reitano e Sebastiano Messina (Minicu, intervista al pittore centenario di carretti siciliani di Aci S.Antonio, conosciuto in tutto il mondo)

ANNA di Federica D’Ignoto (una donna svela un proprio segreto d’amore tradito)

PIRCANTATURI di Angela Conigliaro, Alice Buscaldi e Lorenzo Fresta (film d’animazione che ricorda una “figura sociale” ormai scomparsa dalla tradizione siciliana)

IGNORANCE di Andrea Lorenzini (l’opera testimonia come spesso l’ignoranza la faccia da padrone nella credulità popolare condizionandone i comportamenti)

OSPITE di Chiara Rapisarda (storia sul senso di ospitalità e di accoglienza, tradizione millenaria del popolo siciliano, mai scomparso fino a oggi)

SHARIFA di Fabrizio Sergi (una donna marocchina racconta la sua storia di migrante in un teatro)