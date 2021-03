Appurato che dopo un anno non siamo diventati migliori, come recitavano e profetizzavano gli slogan della prima ondata pandemica, il nuovo e scintillante film Disney Raya e L’Ultimo Drago è una dedica commossa e commovente a una fiducia smarrita e ad una speranza da coltivare, quelle che rabbia e individualismo hanno soffocato nell’ultimo anno; ed è, soprattutto, un omaggio a chi non si è fatto trovare impreparato e non ha ceduto alla rabbia.

La domanda che ruota intorno a questa meravigliosa storia è quanto mai politica e sociale: gli esseri umani potranno mai imparare a fidarsi l’uno dell’altro? Potranno mai capire che i loro destini alla fine sono interdipendenti?

È con disarmante semplicità e serietà che Raya e l’Ultimo Drago riflette sulla capacità di quello stesso essere umano di essere in grado di lottare per il bene comune. La conclusione è che solo insieme, solo facendo squadra si possono sconfiggere “le forze del male”.



Sempre con il costante dolore di non poterlo vedere sul grande schermo – stesso discorso che abbiamo fatto per Soul (un film lo puoi vedere ovunque, ma il Cinema è la Sala) – Raya e L’ultimo Drago racconta una leggenda che affonda le sue radici ben 500 anni fa, quando umani e draghi vivevano in armonia.

Un giorno le forze del male hanno distrutto l’armonia: il loro passaggio pietrificava gli esseri umani e inaridiva la terra. I draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità, raccogliendo i loro poteri all’interno di una preziosa gemma.

La discordia tra esseri umani ha prodotto l’incapacità di trarre esempio da quel gesto generoso e ha portato divisioni e invidie. 500 anni dopo i popoli sono ancora in lotta per impadronirsi della gemma, pensando di risolvere così ogni problema e vivere in prosperità senza badare al resto del mondo.

La sintesi del prologo infatti è un discorso che suona come “gli esseri umani sono il loro peggior nemico”. La brama di potere acceca, genera guerre. Ed è così che dopo secoli, una giovanissina donna, Raya, si trova ad essere la custode della gemma contro le forze maligne (Druun) e contro capi villaggio disposti a tutto pur di non perdere il loro potere.

Diretto da Don Hall, Carlos López Estrada, scritto da Qui Nguyen, Adele Lim, con una colonna sonora adorabile e accattivante composta da James Newton Howard, con un manipolo di adorabili creature e simpatiche “spalle” comiche, Raya e L’Ultimo Drago è la storia di una guerriera inarrendevole e coraggiosa disposta a tutto pur di realizzare il sogno che suo padre le ha tramandato: riportare in vita Kumandra, quel luogo pacifico dove tutti i popoli vivono in serenità e pace.

È una favola ambientata nel sud-est asiatico (Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam), dal design visivamente impressionante e soprattutto coinvolgente, sia per i bambini che per giovani adulti e adulti.

Piccola pecca: il doppiaggio italiano forzato e poco fluido, ma è compensato da quello in versione originale dove scaldano il cuore Awkwafina (Sisu) e Kelly Marie Tran (Raya).

Raya e L’Ultimo Drago sarà disponibile da venerdì 5 marzo sulla piattaforma Disney+ al costo di 21,99€ fino a inizio giugno 2021, dopo il 4 sarà disponibile senza costi aggiuntivi.

A precederlo il corto Us Again una delicata storia di ballo e musica sull’accettazione della vecchiaia.