Rebel Moon – Parte Uno: Figlia del fuoco di Zack Snyder

Arriverà su Netflix venerdì 22 dicembre il primo atto del nuovo ambiziosissimo progetto di Zack Snyder, Rebel Moon – Parte Uno: Figlia del fuoco. Snyder torna a lavorare in partnership con Netflix dopo la saga zombie lanciata nel 2021 con Army of the Dead e proseguita nello stesso anno con l’uscita di Army of Thieves. Qui siamo di fronte a un piano ancora più ambizioso, ovvero quello di dar vita ad un universo enorme tra media diversi. Due film girati uno dopo l’altro che potrebbero trasformarsi in una trilogia, una serie tv e un fumetto. All’atto pratico, Rebel Moon – Parte Uno getta le basi per gli sviluppi futuri, ma al di là del coraggio e dell’innegabile dedizione di Snyder, questo primo capitolo non è del tutto convincente.

Quando una colonia ai confini della galassia si trova minacciata dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius, invia una giovane donna dal passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione. Recita così la sinossi della prima parte di Rebel Moon e la giovane donna in questione è Kora, interpretata Sofia Boutella. Una trama essenziale che si traduce in un film che effettivamente costruisce le fondamenta di un universo enorme ma lo fa con una sceneggiatura esile e personaggi che mancano di spessore. Rebel Moon introduce una carrellata di personaggi provenienti da mondi diversi e accomunati dal desiderio di rovesciare il regime tirannico del Pianeta Madre, ma con motivazioni che non vanno mai oltre la dichiarazione di una presa di posizione. Sono outsider in cerca di riscatto, ma tra dialoghi poveri e scrittura non all’altezza si finisce per non entrare mai in connessione con loro, per seguirne le vicende con scarso interesse. Non aiuta nemmeno una direzione sommaria degli attori (in cui spicca colpevolmente lo spreco del talento di Charlie Hunman) e una carrellata di immagini condite dai virtuosismi tipici di Snyder che paiono giustapposte tra loro come quadri che sono sì suggestivi, ma slegati tra loro.

Se l’intenzione di costruire un mondo da zero è comunque da apprezzare (e a Zack Snyder va riconosciuto il solito slancio coraggioso e passionale), Rebel Moon – Parte Uno è eccessivamente derivativo e monocorde per essere un primo capitolo soddisfacente di una nascente epopea. Per ora quello di Rebel Moon è un universo che non prende vita e che purtroppo non innesca la curiosità necessaria per attenderne con trepidazione gli sviluppi.

Titolo originale: Rebel Moon – Part One: A Child of Fire

Regia: Zack Snyder

Sceneggiatura: Zack Snyder, Shay Hatten, Kurt Johnstad

Genere: Azione, Avventura, Fantascienza

Cast: Sofia Boutella, Charlie Hunman, Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Ed Skrein

Durata: 135 minuti

Paese: USA

Data di uscita: 22 dicembre 2023

Distribuzione: Netflix