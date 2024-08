Con “Mandragola” Stivalaccio porta in scena il teatro delle bugie

La Mandragola di Machiavelli è l’opera scelta per la nuova produzione firmata Stivalaccio Teatro, in un progetto di rinnovamento generazionale della compagnia che lascia spazio a nuovi interpreti, guidati dal capocomico Pierdomenico Simone e dalla regia (e penna) di Michele Mori. La pièce, vista al festival Be Popular il 23 agosto nel cortile di Palazzo Da Schio, riscrive il classico del 1518 da un lato smorzando la sferzante critica politica alla Firenze rinascimentale con toni buffi e allegri, e dall’altro superando il realismo machiavellico sull’onda degli stilemi della commedia dell’arte e del teatro popolare.

Fatti sparire Fra’ Timoteo e Sostrata, i restanti personaggi vengono modellati sulle maschere della scena all’improvviso: ed ecco che Callimaco torna ad essere un colto innamorato capace solo di sospirare, Messer Nicia prende i tratti di un Pantalone venexiano, e Donna Lucrezia si confà alla giovane innamorata tutto spirito e morale. Accanto a quest’ultima appare Fiammetta, passionale domestica in combutta con Ligurio, colui che incarna il motore dell’azione. Sono infatti i due servitori che, mossi da necessità materiali, orchestrano la vicenda incastonando ciascuna vita in una fitta trama di inganni e assurde bugie, volte infine al benessere di tutti.

“Se la nostra vita è una tela, la bugia è certamente il nostro pennello” recita inizialmente il capocomico a maschera alzata, chiamando a sé il resto della compagnia di guitti in un prologo che prende per mano il pubblico e lo porta nelle profondità di una riflessione metateatrale più corposa di quel che sembra. Ne La Mandragola di Mori gli inganni orditi non sono sintomo della corruzione morale di un’epoca, secondo la visione di Machiavelli, ma diventano lente che manda fuori fuoco il primato di un’unica verità indiscutibile, per dare invece vita alla molteplicità di desideri e punti di vista che caratterizzano la realtà, così come il teatro.

In scena vediamo attori e attrici del nostro tempo, buffoni abbigliati a circo (nei meravigliosi costumi di Licia Lucchese), personaggi cinquecenteschi che mutano con la complicità delle maschere di Stefano Perocco, e ancora musicisti, spadaccini, corpi incarnanti diversi dialetti e culture italiane e non solo… A riflettere questo gioco di piani sovrapposti troviamo anche la scenografia di Alvise Romanzini, che accostando reliquie provenienti da mondi lontani (tele scolorite, un angolo di palazzo Rucellai, vecchi tappeti, e squarci di cielo stellato) compone una tela arlecchinesca che cuce insieme molteplici tempi e spazi, rendendo così possibile la magia di ogni serata.

Sul palcoscenico a lavorare in grande sinergia sono i giovani interpreti Francesco Lunardi (Callimaco), Elisabetta Raimondi Lucchetti (Lucrezia), Daniela Piccolo (Fiammetta), ed Elia Zanella (Nicia), che insieme a Pierdomenico Simone (Ligurio) sostengono brillantemente più di un’ora di spettacolo, a dimostrare ancora una volta che la commedia dell’arte continua a vivere, per di più ad opera delle nuove generazioni.

Foto di Giulia Scattini