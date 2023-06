Renato Carpentieri, protagonista del docufilm “ La Giunta”, riflette a voce alta sull’essere attore oggi

E’ stata, poi, accolta con entusiasmo la proiezione di La Giunta (Italia, 2022). Il film documentario racconta l’esperienza politica di Maurizio Valenzi, il primo sindaco di sinistra della città di Napoli. L’incontro è avvenuto con il regista Alessandro Scippa, figlio di un assessore dell’epoca, con la produttrice Antonella di Nocera e con l’attore protagonista, Renato Carpentieri.

“Sono molto contento che venga proiettato qui, ad Ischia, luogo molto amato dalla famiglia Valenzi – ha dichiarato Scippa – Il video amatoriale di famiglia che si vede nel film è realizzato proprio a Ischia, dove Valenzi fu anche consigliere comunale, nello specifico a Forio, prima di diventare sindaco di Napoli.” Non sono, poi, mancate le riflessioni di Renato Carpentieri sul mondo del cinema attuale: ”Mi sembra che alcuni film siano fatti troppi facilmente, che vadano perduti. Ma ciò che mi preoccupa di più, in questi tempi, è che gli attori, specialmente i giovani si stanno “facendo di cinema”. – ha dichiarato Carpentieri – Con le grandi piattaforme c’è la necessità di produrre tanto materiale per riempirle, il tempo libero è aumentato anche se questo riempimento viene fatto con cose predeterminate, ciò che mi preoccupa è che, per esempio i casting ora vengono fatti attraverso piccole foto. Una volta gli addetti di casting e i registi andavano in giro a teatro ad esempio a vedere le persone e selezionarli. Ora solo in foto e per la faccia, come si fa a selezionare l’attore? Sembra che non sia più richiesto, da parte degli attori, alcuno sforzo.”