Rendez Vous- il cinema francese al Nuovo Sacher di Roma

A Roma, al Cinema Nuovo Sacher (proprietà di Nanni Moretti), dal 29 marzo al 3 aprile si terrà “Rendez Vous“, rassegna di film del panorama cinematografico francese, che coinvolge anche registi ed attori in veste di ospiti. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali ed ancora ospiti, alla Cineteca di Bologna, al Cinema Massimo

di Torino, agli Institut Français di Milano e di Palermo.

Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, nato da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, realizzato dall’Institut français Italia, co-organizzato con Unifrance, organismo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo. La direzione artistica è a cura di Vanessa Tonnini.

Tre i grandi registi coinvolti: Arnaud Desplechin, Christophe Honoré, Albert Serra. Un cinema declinato in diversi aspetti, dalla geopolitica al dramma esistenziale, passando per l’ambito familiare.

Programma 29 Marzo − 3 Aprile 2022

MERCOLEDÌ 29 MARZO

19:45 – Mon crime – La colpevole sono io

di François Ozon

Alla presenza del regista e delle protagoniste Nadia Tereszkiewicz e Rebecca Marder

GIOVEDÌ 30 MARZO

15:30 – Plus que jamais di Emily Atef

18:00 – Le Parfum vert

di Nicolas Pariser

Alla presenza del regista

21:00 – Un petit frère

di Léonor Serraille

Alla presenza della regista

VENERDÌ 31 MARZO

15:30 – Goutte d’Or di Clément Cogitore

Alla presenza del regista

18:15 – Petites di Julie Lerat-Gersant

Alla presenza della regista

21:00 – Viens je t’emmène di Alain Guiraudie

Alla presenza del regista

SABATO 1 APRILE

15:15 – Pacifiction – Tourment sur les îles

di Albert Serra

Alla presenza del regista

19:00 – Jacky Caillou

di Lucas Delangle

21:00 – La Syndicaliste

di Jean-Paul Salomé

Alla presenza del regista, di Isabelle Huppert e di Bruno Coulais

DOMENICA 2 APRILE

15:30 – Les Cyclades

di Marc Fitoussi

Alla presenza del regista

18:15 – Frère et soeur – Fratello e sorella

di Arnaud Desplechin

Alla presenza del regista

21:00 – Revoir Paris

di Alice Winocour

LUNEDÌ 3 APRILE

16:00 – Maryland

di Alice Winocour

18:00 – Pour la France

di Rachid Hami

21:00 – Le Lycéen

di Christophe Honoré

Alla presenza del protagonista Paul Kircher

Ecco una breve sinossi dei film dei tre grandi registi:

ARNAUD DESPLECHIN, FRÈRE ET SŒUR – FRATELLO E

SORELLA.

Louis (Melvil Poupaud) e Alice (Marion Cotillard) sono fratello e

sorella. Attrice affermata lei, insegnante e poeta ribelle lui. Alice odia Louis ed è per questo che non si vedono da più di vent’anni. È la morte dei genitori a costringere i due a ritrovarsi, all’improvviso, faccia a faccia. Presentato in Concorso al Festival di Cannes 2022, Desplechin torna sul terreno familiare dopo Tromperie, Frère et soeur è uno dei suoi film più intimi e toccanti.

CHRISTOPHE HONORÉ, LE LYCÉEN

Lucas (Paul Kircher) ha appena 17 anni quando la sua vita viene sconvolta dalla morte del padre. Rimasto solo insieme alla madre (Juliette Binoche), mentre il fratello maggiore (Vincent Lacoste) si è trasferito per conto suo a Parigi, Lucas deve lottare con tutte le sue forze per riuscire a riportare speranza ed amore nella propria vita. Ispirato a “L’adolescente” di Dostoevskij, Honoré realizza una coreografia esistenziale delicata e commovente sull’elaborazione del lutto e la tentazione dell’abisso.

ALBERT SERRA, PACIFICTION – TOURMENT SUR LES

ÎLES

De Roller è l’alto funzionario del governo francese nei territori d’oltremare della Polinesia. Da anni tesse relazioni e intercetta malumori nella popolazione locale. Quando a Tahiti comincia a girare voce della presenza di un sottomarino che sembrerebbe indicare la

ripresa dei test nucleari, De Roller cerca di minimizzare e calmare le

acque. In Concorso a Cannes 75, l’ipnotico e poetico spy-thriller di Serra, con un magistrale Benoît Magimel (César 2023 come miglior attore), è una feroce e imperdibile riflessione sull’eredità coloniale francese e sull’ineffabilità del nostro mondo.

Informazioni e biglietti

Le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

La biglietteria apre 30’ prima della prima proiezione.

Biglietto acquistabile online sul sito: www.sacherfilm.eu

Prezzi dei biglietti:

Feriali – Pomeridiano: 6,50 euro (ridotto 5)

Feriali – Serale: 7,50 euro (ridotto 6,50)

Sabato e domenica: 7,50 euro

Cinema Nuovo Sacher, Largo Ascianghi 1, 00153 Roma, tel. +39 065818116

Link utili: