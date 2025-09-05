A chiudere il concorso di quest’edizione è Ri gua zhong tian (The Sun Rises on Us All), film che segna il gradito ritorno al Lido di Cai Shangjun, già insignito del Leone d’Argento a Venezia68 per People Mountain People Sea (2011). Dramma stilisticamente coerente e antispettacolare nel suo approccio all’immagine come alla scrittura, è tuttavia evidente come in esso il regista abbia preferito non prendersi alcun rischio, confezionando un’opera formalmente notevole ma priva di fondamentali innovazioni linguistiche che ne giustifichino la presenza nella competizione principale.

Con una gravidanza appena iniziata e un negozio da mandare avanti, Meiyun – Xin Zhilei – si ritrova a complicare ulteriormente la propria vita nel momento in cui decide di prendersi cura di Baoshu – Zhang Songwen –, il suo precedente compagno, dopo un delicato intervento allo stomaco. Come se non bastasse, l’uomo che l’ha messa incinta – Feng Shaofeng – starebbe valutando di divorziare dalla moglie, ma il ritorno di Baoshu lo intimidisce al punto da farlo allontanare. A vincolare Meiyun alla sua vecchia fiamma vi sarebbe infatti un debito di gratitudine impossibile da ripagare, risalente a un incidente d’auto avvenuto cinque anni addietro…

Da sempre interessato al concetto di espiazione, e a come questa promani più spesso da un senso di dovere morale nei confronti dei propri consanguinei anziché da un genuino desiderio di fare ammenda – o di farla pagare a qualcuno per il puro gusto di farlo, come era appunto il caso del premiato People Mountain People Sea –, Cai abbandona qui l’impostazione action che informava il precedente The Conformist (2017) per realizzare un film drammatico in piena regola.

Drammatico e borghese, sarebbe il caso di aggiungere, per quanto l’appartenenza sociale dei protagonisti lasci supporre il contrario. Certo, si può ravvisare un accenno di sguardo sociologico sulla precarietà della classe media – dove la differenza tra uno stile di vita accettabile e la miseria può dipendere da una singola partita di capi difettosi – e sull’ostracismo riservato ai carcerati – laddove il vocabolario confuciano non conosce il termine “perdono” –, ma in fin dei conti ciò che tange a Cai è dissezionare la coppia Meiyun/Baoshu, testandone la resistenza ai rancori taciuti e alle aspettative mai corrisposte.

Nel fare questo, tuttavia, Cai porta The Sun Rises on Us All a richiudersi inevitabilmente su se stesso, nella misura in cui il graduale riavvicinamento dei due ex amanti è proporzionale al loro isolarsi dal mondo, quasi che la prigione – dalla quale Baoshu sarebbe uscito due anni prima –, quale dimensione interiore e interiorizzata, fosse l’unica realtà tollerabile per entrambi. La più recente frequentazione di Meiyun e i problemi della figlia di costui, così come anche la sua attività commerciale – premesse che lasciavano intuire uno sviluppo lungo coordinate alternative e parallele al ritorno di Baoshu – evaporano senza colpo ferire, lasciando lo spettatore con null’altro da attendere che l’autodistruzione reciproca dei due.

Autodistruzione la cui cronaca presenta dei momenti esteticamente accattivanti, corrispondenti alle sequenze più disturbanti – il blocco in ascensore, lo stupro, l’aborto spontaneo – dove la macchina da presa si limita a documentare senza mai distogliere l’obiettivo dal suo oggetto di indagine – ovvero, senza assecondare il pudore né tantomeno il sensazionalismo –, senza peraltro il conforto di un contrappunto musicale.

Nel complesso, The Sun Rises on Us All non riesce però ad allontanare l’impressione di essere un film “ben fatto” – per restare in tema con il Concorso di quest’anno – e nulla più, testardamente fedele alla sua scelta estetica. Scelta che è sicuramente appropriata data la materia che si propone di trattare, ma che finisce così per non lasciare spazio per ulteriori speculazioni discorsive, né si può affermare che lasci intendere una qualche evoluzione autoriale di Cai.