Riaccendere i teatri: l’iniziativa nazionale a sostegno del settore dello spettacolo

Lunedì 22 febbraio, a un anno dalla prima chiusura dei teatri per contrastare l’epidemia, l’U.N.I.T.A. (Unione Italiana Interpreti Teatro e Audiovisivo) invita i dirigenti dei teatri italiani a illuminare e tenere aperti dalle 19.30 alle 21.30 gli edifici per focalizzare l’attenzione del nuovo Governo e dell’opinione pubblica su questo settore della cultura nazionale.

Arteven aderisce all’iniziativa nazionale e invita i propri soci a partecipare illuminando e aprendo i teatri nel giorno e nell’orario prestabiliti, per chiedere di tornare a parlare di teatro e di spettacolo dal vivo.

“Il Circuito Teatrale Regionale del Veneto sostiene questa iniziativa che, assieme altre manifestazioni e azioni concrete realizzate, richiama con forza l’attenzione dell’Italia intera sulla situazione in cui versa il settore dello spettacolo e del Teatro in particolare. È il momento di ribadire che il teatro ha un ruolo centrale nella cultura degli individui, del Paese. Per le comunità di cittadini, per le maestranze e gli artisti è l’occasione per dare un segnale forte e collettivo alle istituzioni centrali. Garantendo l’osservanza delle norme vigenti tutti noi possiamo testimoniare la nostra vicinanza, presidiando anche con la nostra presenza fisica il teatro cittadino e portando una traccia scritta di un pensiero da lasciare. Noi siamo il PUBBLICO, quell’elemento indispensabile senza il quale lo spettacolo semplicemente non è. I teatri chiusi e vuoti sono un triste momento sociale e civile.”