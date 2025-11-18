“Ricardo e la Pittura” di Barbet Schroeder da novembre al Cinema

Da Buenos Aires al Finistère, passando per Parigi e il Perù, il film è un invito a immergersi nella storia della pittura, ma anche a scoprire la vita di Ricardo Cavallo artista eccezionale che, con semplicità e umiltà, ha dato il massimo per l’arte, trasmettendo la sua passione anche ai bambini del suo villaggio.

Il regista Barbet Schroeder dedica all’amico Ricardo Cavallo un ritratto che diventa un viaggio attraverso l’arte: “Il film è realmente nato dall’unione dei nostri due spiriti. Spesso Ricardo ha intuito ciò che mi aspettavo da lui, rispondendo oltre mia aspettativa. Il suo pensiero permette di mostrare che tutto è intimamente connesso, che la storia dell’arte somiglia a un flusso ininterrotto”.

Presentato Fuori Concorso al Festival di Locarno nel 2023 dove Barbet Schroeder ha ricevuto il Pardo d’ Onore, Ricardo e la Pittura arriva al cinema distribuito da Satine Film dal 27 novembre.





