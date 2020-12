‘Rigoletto’ in streaming domenica 20 dicembre

Avrebbe dovuto debuttare nel mese di dicembre nei teatri Verdi di Padova e Del Monaco di Treviso Rigoletto, nell’interpretazione musicale del maestro Giampaolo Bisanti alla direzione dell’Orchestra di Padova e del Veneto e del Coro Lirico Veneto per la regia di Giuseppe Emiliani. A seguito della pandemia avrà la sua prima rapprsentazione in streaming gratuitamente sul canale YouTube e sulla piattaforma digitale Backstage del Teatro Stabile del Veneto e per la prima volta su Ansa.it domenica 20 dicembre alle ore 17.

L’allestimento, presentato in forma semiscenica con la scenografia virtuale di Federico Cautero, è una co-produzione realizzata dal Comune di Padova e dal Comune di Treviso in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto per le stagioni liriche del Teatro Verdi e del Teatro Mario Del Monaco.

Nel ruolo del buffone della corte di Mantova Enkhbat Amartüvshin, un talento dalla Mongolia. Sul palcoscenico il cast composto da: Iván Magrì (Duca di Mantova), Enkeleda Kamani (Gilda), Antonio Di Matteo(Sparafucile), Maria Barakova (Maddalena), Gabriele Sagona (Conte di Monterone), Gabriele Nani (Marullo), Antonio Feltracco(Matteo Borsa) e Carlo di Cristoforo (Conte di Ceprano). Alice Marini, interpreterà il ruolo di Giovanna, a fianco di Monica Biasi(Contessa di Ceprano) e Silvia Celadin(Paggio).