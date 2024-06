Rise & Shine di Alessandro Zonin vince Fedic Short a Italia Film Fedic

A Montecatini cerimonia di chiusura della 74ma edizione di Italia Film Fedic con l’assegnazione dei Premi. Per la sezione Fedic Short la giuria composta dai registi Wilma Labate e Maurizio Sciarra ed il critico Alfredo Baldi ha attribuito il trofeo artistico Italiafilmfedic a Rise & Shine di Alessandro Zonin: il corto affronta il tema della evocazione dei terribili danni che un conflitto armato porta, sviluppato con originalità e padronanza del racconto. Asciutto e privo di retorica, il finale a sorpresa ci fa meditare sul ritorno del nostro vissuto di un termine che pensavamo per sempre archiviato: Guerra. Menzione speciale a Subito sera di Tino dell’Erba con la seguente motivazione: “Mai immagini sono state più appropriate per commentare la famosa poesia di Salvatore Quasimodo “Ed è subito sera”. Siamo di fronte ad un apologo della vita umana, l’anziano che passa il testimone al giovane attraverso le immagini del filmino amatoriale che racconta parte della sua vita. Intenso, emozionante, fa riflettere, anche se con immagini di assoluta normalità. Molto bravo l’attore che interpreta l’anziano, dalla recitazione asciutta, “a levare”. Il premio del pubblico, infine , è andato al film Cavolo del Cineclub Compagnia Genitori Instabili. Per la sezione Fedic Scuola il trofeo artistico Italiafilmfedic è stato assegnato a Corrado Armanetti per il film Caccia al tesoro. L’attrice Anna Bonaiuto, interprete di cinema e teatro che ha saputo caratterizzare personaggi e situazioni con forza e determinazione, ha ricevuto il Premio Fedic alla Carriera. A consegnarglielo è stata la madrina del Festival Milena Vukotic che ha anche consegnato all’attrice-regista Elisabetta Pellini il Premio Tonino Valerii intitolato da quest’anno al regista che ha attraversato i principali generi cinematografici ed in particolare il western-spaghetti. Secondo i direttori artistici di Italiafilmfedic , Gianluca Castellini e Paolo Micalizzi e il presidente Lorenzo Caravello Elisabetta Pellini sarà una delle protagoniste del cinema del futuro, in grado di mantenersi fedele a una tradizione cinematografica riconosciuta universalmente. Ed una di queste protagoniste è proprio Elisabetta Pellini. Premiati a Italia Film Fedic anche due figure storiche della Fedic: Giorgio Ricci e Beppe Rizzo che hanno ricevuto il Premio Fedeltà Fedic. Un premio per la cura dell’ambiente stato poi attribuito a Marco Cortesi e Mara Moschini autori della serie televisiva “Green Story Tellers”.

Premiati, in occasione di Italia Film Fedic anche i Cineclub che nel 2023 si sono distinti per la loro attività: Film Club Rolf Mandolesi di Merano, Cineclub Vertigo, Gruppo Cineamatori delle Apuane.