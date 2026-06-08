Ritorna nelle sale “Diaz” di Daniele Vicari

A 25 anni da una delle pagine più drammatiche della storia politica e sociale italiana – un momento che ha scosso e segnato profondamente tutta la nazione, con grossi echi anche all’estero – Diaz ci restituisce la tragica ingiustizia dei fatti accaduti alla scuola Diaz a Genova durante il G8.



Uscito nel 2012 con grande consenso di pubblico e critica, vincitore del Premio del Pubblico alla Berlinale, di 4 David di Donatello e di 3 Nastri D’Argento, Diaz di Daniele Vicari, protagonisti Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, urla ancora oggi tutta l’attualità della sua denuncia e la sua urgenza e necessità di mostrare le barbarie senza sconti.

Fandango riporta in sala, il 15, 16 e 17 giugno 2026, Diaz di Daniele Vicari, e lancia oggi il trailer dell’evento speciale.

Genova, luglio 2001. Durante il G8, 300 poliziotti e 70 agenti di un reparto speciale fanno irruzione nella scuola Diaz, dove hanno trovato riparo 93 giovani provenienti da diverse nazioni e impegnati in una protesta pacifica contro il summit. Nel film si racconta proprio il violento attacco delle forze dell’ordine sui manifestanti disarmati e semiaddormentati. Ma le immagini raccontano anche della zona rossa blindata, delle cariche della polizia sui manifestanti su Via Tolemaide e le vie limitrofe, dell’omicidio di Carlo Giuliani a piazza Alimonda.

Una produzione Fandango, in co-produzione con Mandragora Movies (Romania) e Le Pacte (Francia), in associazione con Sofica A Plus Image 3 ed il supporto di Centrul National al Cinematografiei, realizzato con il contributo dei Beni Culturali – Direzione Cinema e la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e della BLS, Diaz di Daniele Vicari tornerà al cinema come evento speciale il 15,16 e 17 giugno con Fandango.