Il francese Jay (Romain Duris), ex chef, percorre Tokyo a bordo del suo taxi sperando di ritrovare la figlia Lily.

Il matrimonio con una donna giapponese è naufragato anni prima, ma in Giappone la legge non prevede l’affido congiunto (le cose sono molto più complicate se uno dei coniugi è straniero; nel 2026 dovrebbe entrare in vigore una legge sull’affido congiunto).

Sono circa 8 anni che Jay non ha più notizie della sua amata figlia; l’unica possibilità che ha Jay di rivedere Lily è incontrarla per caso in una grande metropoli.

Quando ha perso ormai le speranze e sta per tornare in Francia, il destino sembra offrirgli finalmente un’occasione unica.

Dopo Le nostre battaglie (2018) Guillaume Senez, che scrive il film con il regista sceneggiatore (Jean Denizot) torna a dirigere Romain Duris in una storia incentrata, nuovamente, su un padre.

“Con Romain ci eravamo detti che volevamo lavorare ancora insieme e avevamo iniziato a discutere di vari argomenti che trovavamo stimolanti, quando alcuni immigrati ci hanno raccontato per caso le storie di genitori che devono lottare per poter vedere i propri figli dopo essersi separati dal coniuge giapponese”.

Une part manquante (A missing Part), il titolo originale del film riflette il messaggio di questa storia dolce e lacerante. Con un linguaggio amaro e realistico, con tenacia narrativa Ritrovarsi a Tokyo riesce a parlare delle persone (genitori disperati cui sono stati sottratti i figli) più che dei personaggi; con un impianto disadorno ma lucido racconta sfumature di dinamiche politiche e sociali.

L’interpretazione sobria e coinvolgente di Romain Duris dà al film una tensione emotiva significante.