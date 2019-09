Con la raccolta Pronome impersonale, il veneziano Roberto Ranieri, collaboratore ormai da più di due anni di nonsolocinema.com , si è aggiudicato la XXV edizione del Premio di Poesia “Renato Giorgi”, per la sezione dedicata all’inedito. Il concorso, promosso dalla casa editrice Le Voci della Luna e divenuto un punto di riferimento fra i più qualificati nell’orizzonte della creatività poetica contemporanea, ha messo in risalto nel corso degli anni alcune fra le voci d’autore più significative delle ultime generazioni.

La giuria, presieduta da Alberto Bertoni, ha premiato quest’anno per l’inedito l’opera di uno scrittore che ha ricevuto, negli ultimi tempi, numerosi riconoscimenti nazionali. Pronome impersonale, che sarà edita in autunno da Le Voci della Luna e riceverà un approfondimento critico nell’omonima rivista letteraria, mescola suggestioni pop ad echi zanzottiani, nel solco di una tradizione novecentesca che fa dello “spaesamento” del soggetto il perno stesso dell’invenzione poetica, fra deriva grammaticale e esasperato controllo della forma.

Roberto Ranieri è nato e vive a Venezia. Collaboratore di varie riviste culturali, con Sdrucciole per lanterne ha vinto il Primo premio per l’inedito alla prima edizione del concorso nazionale di poesia “Alberoandronico”, poi pubblicate per PerroneLab (Roma, 2009). Nel 2011 ha vinto il concorso nazionale per narrativa inedita “Ulteriora Mirari”, pubblicando il volume di racconti Terapie a rischio (Smasher, 2011, 2015). È presente in varie antologie e raccolte. Un’ampia selezione di componimenti è apparsa in Materia Prima (Perrone, 2012). La sua raccolta Soffio vocale con vista, pubblicata da LuoghInteriori Editore, ha vinto il Premio Città di Castello 2014 per l’inedito.

Premio Giorgi 2019 – I risultati

Vincitori della sezione A – silloge inedita

Giuria: Roberto Batisti, Martina Campi, Gassid Mohammed, Simonetta Sambiase

I classificato

Roberto Ranieri con la raccolta Pronome impersonale

II classificata

Vera Lucia de Oliveira con la raccolta La bellezza potrebbe distruggerti

III classificato

Emanuele Bottazzi Grifoni con la raccolta Lancillotto e altri servitori stremati del vuoto

Segnalati:

Maria Teresa Laudenzi con Licenza poetica

Giulio Maffii con Radiografie

Gerardo De Stefano con Tele: Zinco-Carbone

Luigi Siviero con Schemi astratti di comportamenti animali indecenti

Vincitori della sezione B – cantiere

Giuria: Luca Ariano, Vincenzo Bagnoli, Paola Ella Cimatti, Michela Turra

I classificata

Silvia Secco con I morti di tutte le specie

II classificato

Federico Rebecchi con Occhi giganti

III classificata

Mirella Paoletti con Basta poco

Segnalati

Luigi Paraboschi con Tra due parentesi e un punto di domanda

Alberto Padovani con Poeti con le maniche corte

Lucia Guidorizzi con Parole in cammino