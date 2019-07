È stata inaugurata in Piazza del Duca a Senigallia la mostra Rock ‘n’ Roll is a State of the Soul, un omaggio ai primi vent’anni del Summer Jamboree, il festival dedicato alla musica rock e, più in generale, alla cultura anni ’50, che ha reso famosa la città.

Si tratta di un omaggio più che dovuto: il Summer Jamboree, infatti, è diventato nel tempo il più grande festival del genere al mondo per numero di presenze registrate e sicuramente il più importante evento nelle Marche. La mostra esprime lo spirito e la cultura Rock’n’Roll nel senso più esteso e autentico, attraverso un percorso fotografico di oltre 300 scatti, raccolti nelle splendide stanze di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera.

Tra i fotografi rappresentati, troviamo nomi di grandi professionisti quali Giovanni Cocco, Luca Locatelli, Pippo Onorati, Amedeo M. Turello, Guido Calamosca, Graziano Panfili e molti altri ancora. Tutti hanno cercato di catturare l’atmosfera unica del festival, ritraendo musicisti, interpreti , ballerini e semplici passanti. Osservando gli scatti, si percepisce quello che è il clima caratterizzante del Summer Jamboree: un momento di condivisione, gioia e leggerezza per l’intera città e per turisti provenienti da tutto il mondo.

La mostra risulta particolarmente immersiva e coinvolgente grazie ad alcuni elementi in particolare: in primis, non possiamo che citare la maxi installazione Wall of Wander che offre al pubblico la visione di un intero Burlesque Show olografico virtuale a grandezza naturale, interpretato dalla splendida e nostrana Eve La Plume. Durante il percorso di visita, siamo accompagnati da un brano che avremo preventivamente scelto al juke-box situato all’ingresso. Infine, in una stanza è stata ricostruita una cucina anni ’50 completa di tutti gli accessori, pensata per scattarsi foto e selfie spiritosi.

Un’esposizione che vale la pena di visitare e che ben racconta questi vent’anni di divertimento e condivisione creati dalla musica. La mostra rimane aperta fino al 29 settembre, mentre quest’anno il Summer Jamboree aspetta gli appassionati dal 31 Luglio all’11 Agosto, per quello che è stato definito “the hottest rockin’ holiday on Earth”.