Lunedì 22 giugno alle ore 21, nel cortile di Villa Erizzo (Biblioteca Civica Vez), andrà in scena “Romeo e Giulietta”, il secondo spettacolo della rassegna estiva “Io sono Teatro…Tra la gente”.

L’ingresso è gratuito e in conformità con le disposizioni dell’ultimo DPCM del 11 giugno 2020, l’accesso allo spettacolo avverrà con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea. Sarà possibile ritirare i biglietti nella biglietteria del Toniolo a partire dalle ore 15.00 fino alle 20.30, fino a esaurimento posti. L’accesso a Villa Erizzo sarà a partire dalle ore 20.30. In caso di pioggia lo spettacolo sarà rinviato al giorno seguente.

La nuova rassegna, Io Sono Teatro…tra la gente, realizzata in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale del Veneto, è la cornice estiva della riapertura dei teatri: 7 spettacoli, fino al 6 luglio, escono dalle sale teatrali per animare nuovi spazi urbani all’aperto e dare vita ad un’esperienza artistica coinvolgente, capace di mettere in contatto attori e spettatori in luoghi già frequentati dalla cultura e vicini ai residenti.

I prossimi appuntamenti: