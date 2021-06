Il Teatro Goldoni di Venezia riapre le porte al pubblico dando inizio alla stagione estiva il 9 e il 10 giugno – alle ore 19.00 con la coppia Ugo Pagliai e Paola Gassman nello spettacolo Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore di Babilonia Teatri.

Dopo avere debuttato in streaming in prima nazionale lo scorso ottobre su Backstage, la coproduzione del Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano e Estate Teatrale Veronese, torna dal vivo a Venezia per ritrovare il contatto con il pubblico del teatro più antico della città. Con lo sguardo profondo e irriverente che da sempre li caratterizza, Babilonia Teatri inquadra il grande classico shakespeariano con un radicale ribaltamento di prospettiva rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile, a teatro e nella vita, come Ugo Pagliai e Paola Gassman. Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano due attori che nella vita sono una coppia da più di cinquant’anni le rende ancora più commoventi e profonde. I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l’intero testo assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona. L’età di Romeo e Giulietta cambia, ma il binomio Amore e Morte su cui si basa il capolavoro rimane invariato.

Biglietti disponibili a partire dal 1 giugno 2021 presso la biglietteria del Teatro Goldoni e online sul sito del Teatro Stabile del Veneto: https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/romeo-e-giuliettauna-canzone-damore/

Con la partecipazione di Paola Gassman, Ugo Pagliai, Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi, Luca Scotton

Produzione 2020 Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano, Estate Teatrale Veronese

Credito fotografico: Tommaso Le Pera