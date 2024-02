Giovanni Veronesi porta in scena al Cinema il film perfetto per tutti, per San Valentino (e non solo!).

Esce il 14 febbraio infatti la cinica e brillante commedia Romeo è Giulietta scritta da Veronesi, da Pilar Fogliati (abile scrittrice e espressiva attrice) e da Nicola Baldoni.

Il grande regista teatrale Federico Landi Porrini (un sorprendente Sergio Castellitto) decide di portare in scena il suo ultimo spettacolo teatrale, e poi salutare le scene. Per consacrare il suo successo, molto egoriferito, al celeberrimo festival di Spoleto propone il classico Romeo e Giulietta.

I produttori sono scettici, i critici non vedono l’ora di polverizzarlo nero su bianco.

Inizia così per lui e i suoi collaboratori, compreso il compagno Lori (un toccante Maurizio Lombardi), e per il produttore (Alessandro Haber) un casting estenuante e massacrante.

Federico Landi Porrini con un frivolo e snob bastoncino di incenso come sigaretta non si fa remore di distruggere a parole i sogni di giovani attori che sfilano davanti a lui recitando il brano selezionato di Shakespeare.

Tra le candidate si fa notare Vittoria (Pilar Fogliati) che se da un lato è la nipote di una diva del teatro (una magnifica nonna: Margherita Buy) viene però esclusa a causa di un’ombra sul suo passato.

Determinata a ottenere comunque un ruolo nello spettacolo e con la complicità della sua amica truccatrice (esilarante e perfetta Geppy Cucciari), la giovane attrice decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento. È così che si trasforma in Otto Novembre, si propone per il ruolo di Romeo e ottiene la parte che nessuno riesce a conquistare. La situazione si complica quando il suo fidanzato (Domenico Diele), scartato per Romeo, viene scelto per interpretare il ruolo di Mercuzio.

Romeo è Giulietta ha quel potere delizioso di influenzare il buon umore.

Veronesi e i suoi sceneggiatori sono riusciti a cogliere l’acutezza della realtà e descriverla con intelligenza.

La sceneggiatura ha tante sfumature: è una storia d’amore spiritosa e tenera sul mestiere del regista e dell’attore, poi è una storia sul rapporto tra teatro e cinema, sui sogni, è una storia attenta sulle persone e anche sulle situazioni.

Il tutto è raccontato con un frasario salace e disincantato, con ritmo vivace e interpretato con quel sentimento vivo, effervescente, comunque raro da trovare perché occorre fiducia (nel copione, nel regista e tra regista e attori) che rende la storia credibile.

Si ride con il cuore perché la comicità è fine e squisitamente cattiva, sa essere sprezzante e di buon gusto, e sa osare! E quel saper osare conquista.