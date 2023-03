Il 29 marzo 2023 alle ore 18.00 presso la casa The Human Safety Net in Piazza S. Marco n.128 a Venezia va in scena ‘Rosalba Carriera, una vita per la pittura’, recital teatrale e musicale prodotto da Arte-Mide Teatro.

Dedicato alla vita straordinaria della pittrice settecentesca veneziana Rosalba Carriera, il progetto è nato dall’incontro tra Chiarastella Seravalle e la storica Franca Caltarossa, che ha messo a disposizione la sua lunga ricerca iconografica e storica, permettendo la creazione di un testo ricco di vissuto quotidiano e di interessanti aneddoti dell’epoca.

Evento di beneficenza promosso dall’associazione ‘Amici di Casa Famiglia Onlus’ a favore dell’Istituto Casa Famiglia San Pio X in collaborazione con il Comune di Venezia, Consiglio d’Europa, Europe Direct, The Human Safety Net, Centro antiviolenza del Comune di Venezia, Archivio Vittorio Cini.

ingresso gratuito con offerte libere che saranno devolute a favore dei progetti per le mamme e bambini dell’Istituto Casa Famiglia San Pio X, fino ad esaurimento posti.

Attrice, drammaturgia, adattamento testi Chiarastella Seravalle Canzoni da battello del ‘700 Rachele Colombo

Ricerca storica e iconografica Franca Caltarossa

Info artistiche+39-3388673547 | info@arte-mide.com