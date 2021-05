Torna a Venezia il Salone Nautico con un progetto sempre più ambizioso: diventare il punto di riferimento per la nautica di tutto il Mediterraneo orientale, dal Libano all’Adriatico. Lo sforzo messo in campo dagli stakeholders, Comune di Venezia e Marina Militare in primis, sembra andare in questa direzione con una manifestazione che quest’anno si svolgerà su 9 giorni – dal 29 maggio al 6 giugno – con un orario (dalle 10 alle 20) in grado di diluire le presenze il più possibile per rispettare i protocolli sanitari vigenti, sulla base di quelli sperimentati in occasione della Mostra del Cinema 2020.

Con la Biennale, infatti, il Salone Nautico di Venezia 2021 condividerà non solo una parte delle date delle manifestazioni e, seppur in aree diverse, la location dell’Arsenale, ma anche la pianificazione delle misure anti-Covid-19: percorsi unidirezionali, biglietti e prenotazioni con orario di ingresso e aree di decompressione, il tutto facilitato dalla prevalenza di aree all’aperto.

Saranno 160 gli espositori, il doppio rispetto alla scorsa edizione, 220 le imbarcazioni e 3 i nuovi pontili bifacciali di 96 metri l’uno (oltre 1000 i metri in tutto) che ospiteranno motoyacht, imbarcazioni ecosostenibili e barche a vela. Ad accompagnare la manifestazione ci saranno una serie di eventi sportivi collaterali, dalla E-Regatta alla motonautica con la Pavia-Venezia, e di panel di argomento nautico che si terranno presso la Torre di Porta Nuova. Largo spazio verra dato alla sostenibilità e alle nuove motorizzazioni ecocompatibili, con attenzione anche alle imbarcazioni da lavoro e da trasporto così diffuse a Venezia.

Un grande evento che mira, secondo le intenzioni dei realizzatori, a diventare un punto di riferimento per la nautica ponendosi in diretta competizione in particolare modo con i ricchi saloni della Costa Azzurra che fino ad ora non hanno rivali, in particolare per la motonautica di lusso. Una novità per i visitatori, invece: prenotandosi anticipatamente, chi arriverà a Venezia in barca per visitare il Salone Nautico potrà ormeggiare gratuitamente presso la darsena di Sant’Elena o della Certosa (posti limitati).

Per Venezia si tratta dell’evento della “ripartenza” sul quale il Comune ha scommesso moltissimo (quasi tutto in tema di rilancio della città) e dal quale – come ipotizza lo stesso sindaco Brugnaro – potrebbe nascere un nuovo utilizzo a lungo termine dell’Arsenale, ora usato prevalentemente come contenitore occasionale, per il refitting di barche di lusso. Ce lo auguriamo.