Dottor Amadeus, o Ama come ti chiamiamo noi professionisti dello spettacolo, o Carlo come ti chiama chi ti scambia per altri (di persone alte col pizzetto del resto ce ne sono molte ed è anche comprensibile). Ad ogni modo, signor direttore, le chiedo un paio di minuti per una buona causa. Io stesso, in qualità di rappresentante della comunità degli animali selvatici impiegati nello spettacolo, le rivolgo questo appello accorato per chiederle un piacere tanto piccolo quanto importante: in questa inedita edizione di Sanremo, trovi uno spot (anche di tre minuti) per ospitare sul palco un artista, un orso bruno e un padre di famiglia rispettato come M49, anche aggiungendolo a penna in scaletta (la penna gliela posso prestare io, tanto ne ho tre).

Se infatti il festival di Sanremo deve essere una vetrina in cui presentare un concentrato di italianità, in cui esporre il meglio che il paese ha dato nei 12 mesi precedenti, il tutto condito da quell’atmosfera magica che solo la città dei fiori e forse Vigevano di sera riescono a dare, non vedo perché non ricavare uno spazio di pochi secondi in questa splendida kermesse per celebrare quello che negli ultimi due anni si è dimostrato essere il simbolo dell’Italia che resiste, dell’Italia che combatte, dell’Italia che sventra i recinti elettrificati con i denti per arrivare alla fine del mese. Quest’orso qua ormai supera i politici nei sondaggi, i bambini se lo disegnano sul diario, per un soffio non è diventato sindaco di Trento (e dico soffio e non “brogli elettorali” solo perché quella resta solo una voce, una voce che comunque c’è). Insomma, ci sono elementi per dire che il paese è pronto.

Qualora, guidato dal buonsenso, dovesse decidere di accettare la mia proposta (che non è soltato mia, ma almeno di un altro paio di persone, ho chiesto per strada), io suggerirei di inserirlo nella serata dei duetti, non per forza nella fascia che va dalle 21.45 alle 22:15 però in realtà sì. Voglio subito anticipare e fermare delle possibili obiezioni di natura logistica: “la scaletta è stretta, viene già la Pausini”; ottimo, non vedo dove sia il problema, salgono nello stesso blocco che tanto hanno già fatto un Telethon assieme, si conoscono e si sono trovati bene. “Non abbiamo lo smoking di quella taglia e i sarti sono in sciopero”; francamente questa sarebbe un’obiezione senza fondamento, dato che se ha preconcetti nei confronti di chi calca il palco dell’Ariston nudo, ha sbagliato triennio. “Dobbiamo chiedere a Fiorello perché con M49 ci sono stati degli attriti”; anche questo sarebbe un non-problema, dato che M per quel brutto tweet si è scusato e si sono anche incontrati per chiarire, trovate le foto sul Tumblr dell’orso. In extremis si può anche collegare da casa, anche se al momento preferirebbe non dichiarare il suo domicilio (si può scrivere “da una location segreta” nel sottopancia, come con Saviano).

Insomma, le scuse per di dire di no a una proposta del genere sarebbero poche e poco credibili, di conseguenza non posso far altro che pregarla di mettersi una mano sulla coscienza per il festival, per la fauna montana, per l’Italia.