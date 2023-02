Manca un giorno all’avvio ufficiale del Festival 2023 e Sanremo anche quest’anno si prepara ad accogliere migliaia di addetti ai lavori provenienti da tutta Italia. Molti sono già arrivati, molti arriveranno lunedì per popolare l’Ariston e i tanti luoghi degli eventi collaterali: Palafiori, Forte Santa Tecla, Teatro Centrale, Casinò e le decine di hotel che ospitano cantanti e loro staff, giornalisti, web radio in vetrina e tutto il meraviglioso circo sanremese che dopo due anni torna ai fasti del pre pandemia.

Già da settimane la stampa nazionale ha pubblicato e messo in onda le interviste ai protagonisti: cantanti in gara, Amadeus, Gianni Morandi e le presentatrici dell’edizione 2023 Paola Egonu, Chiara Francini, Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. In molti luoghi, reali e virtuali, ci si prepara a commentare il festival (basta cercare sui social e in rete) e a giocare al Fanta Sanremo.

Un vero fenomeno italiano insomma, che da qualche anno, coinvolge e raggiunge anche i giovanissimi, merito sicuramente delle scelte artistiche di Amadeus che, se non altro, strizzano l’occhio a tutte le fasce d’età.

Quest’anno a seguire la kermesse ci saremo anche noi di Nonsolocinema, con interviste, contributi per i social e tutti gli aggiornamenti in diretta dalla sala stampa.

Il programma e gli ospiti serata per serata si possono trovare QUI.