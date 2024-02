Sanremo 2024: stasera la serata delle cover. L’ordine di uscita.

Archiviata la terza serata del festival che ha registrato ancora una volta il 60,1% di share con 10 milioni e mille spettatori, stasera prevista l’attesissima serata delle cover. Tra gli artisti, ospiti dei 30 cantanti in gara Gianna Nannini, Fulminacci, Umberto Tozzi, Roberto Vecchioni, Riccardo Cocciante, Francesco Gabbani, Ivana Spagna, Malika Ayane, Ermal Meta, SKIN e tanti altri. Di seguito l’ordine di uscita di stasera:

1 – Sangiovanni – “Farfalle” – “Mariposas” con Aitana

2 – Annalisa – “Sweet Dreams (Are made of this)” con La Rappresentante di lista e il coro Artemia

3 – Rose Villain – Medley Gianna Nannini con Gianna Nannini

4 – Gazzelle – “Notte prima degli esami” con Fulminacci

5 – The Kolors – Medley Umberto Tozzi con Umberto Tozzi

6 – Alfa – “Sogna, ragazzo, sogna” con Roberto Vecchioni

7 – Bnkr44 – “Ma quale idea” con Pino D’Angiò

8 – Irama – “Quando finisce un amore” con Riccardo Cocciante

9 – Fiorella Mannoia – “Che sia benedetta” e ”Occidentali’s Karma” con Francesco Gabbani

10 – Santi Francesi – “Hallelujah” con Skin

11 – Ricchi e Poveri – “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria” con Paola & Chiara

12 – Ghali – Medley “Italiano vero” con Ratchopper

13 – Clara – “Il cerchio della vita” con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino

14 – Loredana Bertè – “Ragazzo mio” con Venerus

15 – Geolier – Medley “Strade” con Guè, Luche’ e Gigi D’Alessio

16 – Angelina Mango – “La rondine” con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma

17 – Alessandra Amoroso – Medley con Boomdabash

18 – Dargen D’Amico – Omaggio a Ennio Morricone con BabelNova Orchestra

19 – Mahmood – “Come è profondo il mare” con Tenores di Bitti

20 – Mr.Rain – “Mary” con Gemelli Diversi

21 – Negramaro – “La canzone del sole” con Malika Ayane

22 – Emma – Medley Tiziano Ferro con Bresh

23 – Il volo – “Who wants to live forever” con Stef Burns

24 – Diodato – “Amore che vieni, amore che vai” con Jack Savoretti

25 – La Sad – “Lamette” con Donatella Rettore

26 – Il Tre – Medley Fabrizio Moro con Fabrizio Moro

27 – BigMama – “Lady Marmalade” con Gaia, La Niña e Sissi

28 – Maninni – “Non mi avete fatto niente” con Ermal Meta

29 – Fred De Palma – Medley Eiffel 65 con Eiffel 65

30 – Renga Nek – Medley Renga Nek

Anche in questa settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo la Rai offre ad alcuni fortunati telespettatori la possibilità di vivere nel cuore della manifestazione una serata speciale. Quest’anno Rai Canone ha scelto di dedicare il concorso “Un giovane abbonato in prima fila” ai nati tra il 1994 ed il 2007. Tra gli oltre 25 mila che hanno inviato le richieste di partecipazione, sono stati estratti 4 nominativi, tutti al femminile. Giovani che, insieme e a un accompagnatrice, potranno assistere alla serata finale del festival proprio dall’Ariston, vivendo l’emozione della proclamazione del vincitore nella notte di sabato 10 febbraio.

I fortunati sono Angela Pinto, anni 27, torinese, con la madre Maria Moliterni; Ramona Zanni, con l’amica Giulia Epis, entrambe 26 anni, da Oneta (Bg); Eleonora Rega, 25 anni, insieme alla sorella Erica di 32, provenienti da Castellammare di Stabia “Na); le sorelle Malloggi, la diciassettenne Sofia e la ventenne Sara, di Calcinaia (Pi).

Oltre ad assistere alla finale del Festival, una delle serate più importanti di tutta la programmazione Rai, le vincitrici saranno accompagnate dalla “madrina” Veronica Maya per scoprire il Teatro Ariston e il lavoro dietro le quinte che consente alla complessa macchina del Festival di funzionare.