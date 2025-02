Sanremo 2025: Giorgia e Annalisa vincono la serata delle cover con “Skyfall”

Secondo Lucio Corsi con Topo Gigio e al terzo posto Fedez e Marco Masini.

La più attesa e bella serata del festival ha mantenuto le promesse. Bravi i cantanti in gara, bravi gli ospiti, brava Geppi. Vincono a mani basse Giorgia e Annalisa con “Skyfall” di Adele. Le due interpreti hanno sfoderato tutte le loro doti vocali, cedendosi generosamente il palco a vicenda e regalando al pubblico una grandissima esibizione.

Tra le migliori interpretazioni a nostro avviso anche quella di Clara con Il Volo i quali, sorprendentemente arrivati noni, hanno restituito una “The Sound of Silence” eroica, epica, grazie all’arrangiamento del M° Chiaravalle. Al netto di qualche piccola imprecisione, hanno funzionato bene anche le armonizzazioni.

Nonostante fosse più il genere della prima che della seconda, non male anche Serena Brancale e Alessandra Amoroso alle prese con Alicia Keys. Massimo Ranieri e I Neri per Caso hanno restituito una non facile versione di “Quando” di Pino Daniele. Emozionati ed emozionanti Simone Cristicchi e Amara ne “La Cura” di Battiato e Brunori Sas con Senigallia e Di Martino, interpreti accorati di “L’anno che verrà” di Lucio Dalla (arrivati quinti).

Top Ten Cover

1. Giorgia e Annalisa

2. Lucio Corsi e Topo Gigio

3. Fedez e Marco Masini

4. Olly e Goran Bregovic

5. Brunori Sas, Senigallia e Di Martino

6. Irama e Arisa

7. Rocco Hunt con Clementino

8. Elodie e Achille Lauro

9 Clara e il Volo

10. The Kolors e Sal Da Vinci