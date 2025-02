Sanremo 2025: Settembre vince la finale dei giovani, premio della critica e premio sala stampa

Top five della terza serata: COMA COSE, BRUNORI SAS, IRAMA, OLLY, FRANCESCO GABBANI

Con Vertebre è SETTEMBRE ad aggiudicarsi la finale dei giovani del 75esimo Festival di Sanremo. Il brano, già record di stream su Spotify (oltre 13 milioni di stream sulle piattaforme digitali) si è imposto come il brano più ascoltato e condiviso tra quelli dei giovani di questa edizione, anche nelle piattaforme Rai (guarda il video). Dopo aver vinto ieri pomeriggio anche il Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci (“per la ricerca comunicativa, unita alla vocalità graffiante e sincera. Nel brano si uniscono la freschezza del timbro vocale e la ricerca di sonorità drammatiche che enfatizzano il risultato comunicativo”, si legge nella motivazione), ora il giovane cantante napoletano alza il trofeo “giovani” della kermesse più famosa d’Italia, aggiudicandosi anche i 2 premi della Sala Stampa (critica Mia Martini + Lucio Dalla). Nel frattempo a mezzanotte è uscito il disco d’esordio, Vertebre, che contiene, oltre al brano omonimo, anche 4 inediti.

Secondo posto per Alex Wyse, 24enne di Turate (Como), diplomato alla BIMM di Londra, ex concorrente di Amici, con collaborazioni già di rilievo (Michele Bravi, Ermal Meta, Sophie and The Giants). Alex Wyse, al secolo Alessandro Rina, ha portato sul palco dell’Ariston Rockstar, un brano sulla libertà, contro ogni forma di convenzione sociale,

Top five della terza serata (in ordine randomico): COMA COSE, BRUNORI SAS, IRAMA, OLLY, FRANCESCO GABBANI.