Sanremo 2026: Ditonellapiaga vince la serata delle cover

Secondo Sayf con Alex Britti e Mario Biondi. Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma terzi.

È Ditonellapiaga ad aggiudicarsi con TonyPitony la serata delle cover con The lady is a tramp con l’arrangiamento di Carolina Bubbico. Al secondo posto Sayf, Alex Britti e Mario Biondi con Hit the Road Jack. Solo terza Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma con Quello che le donne non dicono, trasformata da Roberto Molinello in un piccolo capolavoro lirico.

Da sempre una delle più attese (e amate) del Festival, anche questa serata cover ci ha ricordato le belle canzoni di una volta, regalandoci momenti di puro spettacolo. Tra le performance più riuscite, quella di J-Ax con Ligera Country Fam, alias Ale & Franz, Paolo Rossi, Cochi Ponzoni e Paolo Jannacci (E la vita, la vita), LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo (Andamento Lento). Tra le più emozionanti Michele Bravi e Fiorella Mannoia (Domani è un altro giorno) e Tredici Pietro con Gianni Morandi a sorpresa (Vita). Immancabili i momenti nostalgia, tra cui spiccano Sal Da Vinci e Michele Zarrillo (Cinque giorni).

La classifica dei primi 10:

1. Ditonellapiaga e TonyPitony

2. Sayf, Alex Britti e Mario Biondi

3. Arisa e Coro del Teatro Regio di Parma

4. Bambole di Pezza e Cristina d’Avena

5. Tredici Pietro e Galeffi, Fudasca & Band

6. Sal Da Vinci e Michele Zarrillo

7. LDA e AKA Seven con Tullio De Piscopo

8. nayt e Joan Thiele

9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso

10. Luché con Gianluca Grignani