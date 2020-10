Dopo lo stop forzato a causa del lockdown, la compagnia Farmacia Zooè torna in scena nel rinnovato Teatro del Parco sabato 17 ottobre alle ore 21 con Sarajevo, Mon Amour, uno spettacolo ambientato durante i giorni dell’assedio a Sarajevo, a metà anni ’90: racconta la storia di Bosko Brkic e Admira Ismic, “Romeo e Giulietta dei Balcani”, fidanzati di etnie diverse che si ritrovano, durante la guerra, a far parte di due fazioni avversarie. Registi e attori in scena Gianmarco Busetto e Carola Minincleri Colussi, regia tecnica di Marco Duse e assistenza di Pietro Zotti e Alice Marchiori.

Lo spettacolo, scrive Giuseppe Distefano su Artribune, “inchioda alla sedia col suo respiro epico”. Maria Dolores Pesce, su Dramma.it, lo definisce “uno spettacolo raffinato, che rimanda al sotterraneo clima di intolleranza che ci attraversa oggi”. Per il critico e storico del teatro Fernando Marchiori, Sarajevo, Mon Amour è “un lavoro che conferma l’originalità della ricerca della compagnia veneziana”, mentre Renzo Francabandiera su PaneAcquaCulture.it parla di “una vicenda che invece per tutto lo spettacolo avvince, con ritmo, belle trovate di scena, un recitato composto e funzionale che porta il pubblico in un grandissimo silenzio attento.”

Nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, la capienza del Teatro del Parco è ridotta a 130 posti a sedere. Per la data di sabato 17 ottobre al Teatro del Parco, la prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@farmaciazooe.com. Apertura biglietteria ore 18:30, ingresso in sala a partire dalle 20:30, spettacolo alle 21.