Scade il 10 aprile il termine per le iscrizioni del corso di alta formazione teatrale “Bottega XNL – Fare Teatro”

È online la nuova edizione del bando per partecipare al Corso di Alta Formazione Teatrale “Bottega XNL-Fare Teatro” 2024, destinato a giovani attori e attrici di età compresa tra i 18 e i 39 anni in possesso di un diploma di una scuola di teatro o comunque già in possesso di una formazione specifica di base.

È Ifigenia in Aulide di Euripide il testo scelto dal Maestro di Bottega Fausto Russo Alesi per lavorare insieme agli attori e attrici che saranno selezionati e che andrà in scena a giugno in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia dopo un lavoro quotidiano di potenziamento performativo e di studio, singolo, di relazione e soprattutto corale.

Alla guida di “Bottega XNL-Fare Teatro” Fausto Russo Alesi raccoglie il testimone da Marco Baliani, che ha guidato le prime due edizioni del corso di alta formazione teatrale nel 2022 e nel 2023, culminate nella produzione di Antigone e Edipo. Alesi, a lungo diretto da Luca Ronconi e Serena Sinigaglia, attore tre volte premio Ubu, è stato regista per il Piccolo di Milano e i principali Teatri Stabili Nazionali, oltre che pedagogo in importanti Scuole di Teatro e realtà prestigiose quali il Centro Teatrale Santacristina. Negli ultimi anni è stato protagonista di una folgorante ascesa anche al cinema, grazie a magistrali prove d’attore nei film di Marco Bellocchio (è Falcone ne Il traditore, Cossiga in Esterno notte, Momolo Mortara in Rapito).

Il progetto “Fare Teatro” (così come il suo corrispettivo cinematografico “Fare Cinema”) innesca e sintetizza un circuito virtuoso di formazione-produzione-fruizione artistica e culturale: dà vita cioè ad una progettualità laboratoriale (alta formazione) finalizzata a confluire non in un saggio o in un esercizio di stile ma in un’opera teatrale originale (produzione) che verrà presentata in prima nazionale al Festival di Veleia.

Ifigenia in Aulide sarà presentata in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2024. Il numero massimo di iscritti è fissato in 20. L’iscrizione al corso è gratuita ed è previsto il collocamento e il compenso per le giornate di spettacolo.

Il corso di alta formazione teatrale si articolerà tra Piacenza e Veleia, secondo questo calendario: dal 25 al 29 aprile 2024 e dal 26 maggio al 17 giugno a Piacenza (11.00-19.00), dal 18 al 20 nel foro romano di Veleia, comune di Lugagnano Val d’Arda (PC).

www.veleiateatro.com

www.xnlpiacenza.it