Scade il 30 marzo il termine per partecipare al Premio per la drammaturgia intitolato a Bepo Maffioli

Nel 2025 ricorre il centenario della nascita di Giuseppe “Bepo” Maffioli, autore, attore, regista che ha lasciato il segno in diversi ambiti, da quello dello spettacolo dal vivo al cinema sino alla gastronomia. Per avvicinarlo anche alle più giovani generazioni la IV edizione del concorso a lui intitolato si sdoppia istituendo una sezione speciale per autori under 35 chiamata PGBM.U-35. e propone un fitto programma di due giornate , il 28 e 29 giugno, interamente dedicate al maestro in collaborazione con e all’interno della rassegna GEA.25 – Treviso Contemporary Theater Festival. Il Premio è promosso da Comitato Teatro Treviso, Regione Veneto, Comune di Treviso, Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Archivio Giuseppe Maffioli, per la direzione di Alex Cendron, ed è aperto a prose, prose poetiche, versi, azioni sceniche in lingua italiana o dialettale attinenti alla filosofia della Marca Trevigiana “Gioiosa et Amorosa”, all’esaltazione della gioia e dell’amore in ogni sua forma. Il concorso si prefigge di premiare un testo capace da un lato di diventare ponte e sperimentazione, dall’altro di esplorare l’imprevisto, la condivisione del piacere e l’impeto creativo, ridefinendo i confini dei linguaggi teatrali. Per i vincitori è previsto un riconoscimento in denaro del valore di 500€ e 1.000€, rispettivamente per gli under 35 e per il primo classificato assoluto, oltre alla mise en lecture delle opere proposte.Oltre alla ricerca di nuove voci e nuove idee, anche quest’anno si rinnova la call per i componenti della giuria popolare a dimostrazione dello spirito della rassegna votato alla partecipazione e al coinvolgimento a Treviso di una comunità appassionata e attiva. Sarà anche la giuria popolare, insieme alla giuria tecnica in un rapporto 30/70, a selezionare la rosa definitiva da cui il presidente selezionerà il testo vincitore. Alla giuria popolare sarà riservata, altresì, la possibilità di assegnare l’omonima “menzione speciale”.

Il bando per il Premio Giuseppe “Bepo” Maffioli è disponibile all’indirizzo: https://www.gioiosaetamorosa.it/pgbm/