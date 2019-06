Dal 21 giugno al 7 luglio 2019 torna l’appuntamento più atteso di inizio estate in Veneto: Scene di paglia – Festival dei casoni e della acque. In programma 15 spettacoli, 2 laboratori, una prima assoluta, un’anteprima per il Festival, 6 prime regionali, partecipazioni internazionali, incontri e progetti speciali per raccontare le Strade ritrovate.

In scena saranno presenti i diversi linguaggi delle arti: dalla musica al teatro di figura, dalla prosa al teatro musicale, dal nouveau cirque al teatro danza.

Tra questi il premio UBU Gianfranco Berardi con Amleto take away sabato 6 luglio, l’unica data italiana di Fekete Seretlek/Studio Damúza (Repubblica Ceca/Slovenia) domenica 7 luglio, il folk siciliano di Terra di Rosa giovedì 27 giugno, il ritorno sulla scena come solista di Michela Lucenti di Balletto Civile mercoledì 3 luglio, l’esperienza danzante collettiva di Ballroom di Chiara Frigo venerdì 28 giugno. E ancora, importanti partecipazioni internazionali, tra cui la clown Gardi Hutter (Svizzera) sabato 27 giugno e spettacoli per che fanno riflettere sul nostro presente, come Abu sotto il mare di Pietro Piva domenica 30 giugno.

Il Festival, arrivato alla sua undicesima edizione, quest’anno mette in rete otto Comuni della Saccisica e del Conselvano, in provincia di Padova (Piove di Sacco, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Conselve, Legnaro, Polverara, Sant’Angelo di Piove di Sacco) e uno della provincia di Venezia, Dolo, in Riviera del Brenta.

Come sempre, si svolgerà in luoghi simbolo del territorio, palcoscenici naturali di incontri e spettacoli. Casoni, valli da pesca, idrovore, scuderie, ville, antiche corti,piazze cittadine, parchi, tornano a essere vissuti e raccontati grazie al Festival. Un esempio del valore del fare rete con la cultura, grazie alla sinergia tra territorio, comunità, istituzioni e imprese locali.

Programma completo e maggiori informazioni su: www.scenedipaglia.net

Prevendite biglietti: Teatro Filarmonico-Piove di Sacco (PD) martedì e giovedì ore 15.30-18.30, mercoledì e sabato ore 9.30-12.30