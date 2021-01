Arteven in collaborazione con le varie Amministrazioni Comunali ha riaperto le porte di alcuni teatri per girare dei video volti a far conoscere le loro differenti storie e particolarità, con la partecipazione di attori e danzatori. L’appuntamento settimanale sarà il venerdì, quando un nuovo video di SCHIUSI i teatri sono vivi verrà pubblicato sui canali Youtube e Vimeo di Arteven nonché su myarteven.it.

Dal 29 gennaio sarà visibile in streaming il video de “Le Signorine” con Giuliana De Sio al Teatro Comunale Luigi Russolo di Portogruaro, che racconta cos’è per lei il camerino e cosa prova ad essere sola sul palcoscenico, dopo tanti mesi di lontananza, di fronte ad una platea vuota. Nell’intervista l’attrice si fa portavoce del desiderio di tutti gli artisti di tornare a recitare e della voglia di far “riesplodere” la tanta energia accumulata nel festoso momento in cui i teatri si riapriranno al pubblico.

«Con questo progetto vogliamo tenere vivo il rapporto tra le comunità e i Teatri cittadini – dichiara Massimo Zuin, Presidente di Arteven – che sono il cuore pulsante di quello spettacolo dal vivo che tanto ci manca. In attesa di riaprirli per accogliere il pubblico in presenza, li abbiamo Schiusi attraverso questi video che li illustrano in compagnia di protagonisti del teatro e della danza». Il Direttore di Arteven Pierluca Donin aggiunge «Il progetto Schiusi non è il teatro in streaming ma sono i Teatri aperti e vivi senza pubblico. i video promuovono le bellezze del manufatto e della città dove vive, aspettando di riaprire le porte».

Gli appuntamenti in streaming di SCHIUSI, iniziati al Teatro Toniolo di Mestre, proseguiranno con Alessio Boni al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave, Silvia Gribaudi all’Auditorium San Nicolò di Chioggia, la compagnia Naturalis Labor al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere, Laura Morante al Teatro Comunale di Thiene, Chiara Frigo al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, Maria Amelia Monti al Teatro Sociale di Cittadella e al Teatro Comunale Ballarin di Lendinara, Paolo Calabresi al Teatro Sociale di Rovigo.