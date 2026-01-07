ScienceFOR ideato da Anteo e Fondazione Umberto Veronesi ETS, nasce da un incontro originale tra cinema, scienza e cultura civica, per costruire un contesto in cui i rispettivi linguaggi si intreccino, diventando veicolo di relazione e comunità.



In un’epoca in cui emerge il bisogno di rompere la solitudine, ma anche la difficoltà di stare in relazione con l’altro, ScienceFOR si propone di esplorare la dimensione della salute nella sua poliedricità, come valore sociale, e di diffondere conoscenza, razionale e sensoriale. Un percorso che unisce le due realtà ideatrici del progetto: la condivisione culturale, di saperi scientifici ed artistici, è non solo viaggio salvifico ma di progresso ed evoluzione sociale.





Anteo condivide i valori del Professor Umberto Veronesi, che ha dato vita alla Fondazione che porta il suo nome e che porta avanti con orgoglio la sua visione che vede la scienza come un atto civile, orientato alla cura e ai diritti umani. Proprio come la cultura, condizione primaria per consentire uguaglianza, libertà e quindi pace. Scienza e cinema hanno molti punti in comune: il desiderio e la necessità di guardare il mondo e di ascoltare ciò che nasce dalla realtà ma anche di immaginarne una nuova. Una trama fitta di domande. E risposte: per la scienza risposte verificabili, per il cinema spesso più misteriose. Ma in entrambe i casi, affascinanti e rivolte all’umanità.



“Con ScienceFOR desideriamo portare la scienza al cuore della società, rendendola accessibile e condivisa. Con Anteo abbiamo immaginato un luogo dove il linguaggio del cinema e quello della ricerca dialogano, si contaminano e diventano strumenti per costruire consapevolezza e senso di comunità. La salute, i diritti e l’ambiente non sono temi astratti: riguardano la vita di ciascuno di noi, e crediamo che raccontarli attraverso le storie e quindi le emozioni del grande schermo sia un modo potente per avvicinare le persone alla conoscenza. ScienceFOR è un invito alla riflessione, al confronto e a sentirsi parte di un impegno collettivo verso un futuro più consapevole, con fiducia nel progresso scientifico” – dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS.



L’iniziativa non si presenta quindi solo come una rassegna di appuntamenti, ma come anzitutto un luogo dove si coltivano relazioni e si costruisce una comunità attiva multigenerazionale: ricercatori e ricercatrici, cittadini, scienziati e artisti, scuole e divulgatori scientifici.



“Il cinema e la scienza hanno molti tratti in comune: hanno entrambi a che fare con la sperimentazione, la creazione, la rivelazione, e addirittura attingono la loro forza propulsiva dal sogno, dall’immaginare qualcosa che può diventare possibile. E realizzarlo. Per tutte e tutti.

La relazione con Fondazione Veronesi ci ha portato a trasformare insieme queste vocazioni in un momento di immaginazione e di approfondimento pubblico, con il desiderio di un appuntamento fondato sul potere della sala: le immagini accendono la mente, il suono attraversa il corpo, ci si commuove insieme - ci si muove sulle stesse emozioni - in una trasformazione condivisa. E poiché il cinema è un’arte che lascia un’eco nello spettatore, è nella tradizione di Anteo accompagnare le visioni con momenti in cui si costruisce la relazione tra opera e pubblico. Dando parola ai temi, approfondendo la lettura della realtà, liberando le sensazioni, ponendo nuovi quesiti. In questo atto trasformativo pubblico, la scienza nelle accezioni più nobili sostenute da Fondazione Veronesi, rappresenta una straordinaria opportunità di crescita. ScienceFOR nasce in questo solco” – sostiene Cristiana Mainardi responsabile Iniziative Speciali Anteo e membro della Direzione Artistica di ScienceFOR.



Il programma



Da sabato sera 24 gennaio a domenica sera 25 gennaio si terrà una ventiquattrore di proiezioni e incontri aperti al pubblico. A seguire, una tre giorni dedicata alle scuole, che raccoglie l’eredità di Science for Peace and Health, il progetto educativo internazionale di Fondazione Veronesi, nato nel 2009, con l’obiettivo di creare un confronto con esperti per promuovere la cultura della salute, della scienza e della pace.



Si parte sabato 24 gennaio alle ore 19.30, con l’anteprima nazionale di The Last Viking il film di Anders Thomas Jensen acclamato da pubblico e critica all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. A seguire un incontro con ospiti condotto dal Professore Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista, nonché membro della Direzione Artistica di ScienceFOR.



"La condivisione pubblica dei temi della ricerca scientifica più avanzata deve trovare nuove modalità di comunicazione, in particolare mescolando linguaggi differenti, come il cinema, capaci di unire il rigore del metodo scientifico alle emozioni e alle narrazioni che toccano le corde più profonde della nostra sensibilità" - afferma Telmo Pievani, Direttore Scientifico del progetto.



La giornata di domenica 25 gennaio sarà ricca di appuntamenti intorno alle tematiche caratterizzanti la prima edizione di ScienceFOR, declinate a partire dai tre temi che Anteo e Fondazione Veronesi hanno considerato necessari e meritevoli di approfondimento: Salute, Diritti e Ambiente.

“Anteo conferma la sua vocazione a creare occasioni di incontro con il pubblico, rispondendo alla necessità di promuovere legami e forme nuove di relazione trasversali, a Milano e nelle città lombarde dove è presente. Il sodalizio con Fondazione Veronesi per noi è molto importante perché si sviluppa in un momento in cui si avverte sempre più l’urgenza di sensibilizzare attraverso la cultura in tutte le sue forme” – afferma Lionello Cerri, Amministratore Delegato di Anteo.



Da lunedì 26 a martedì 28 gennaio, le mattinate riservate agli studenti e alle studentesse, dove le classi parteciperanno alla proiezione di un film legato ai temi cardine dell’edizione, seguita da un dibattito con esperti – biologi, filosofi, scienziati sociali e altre figure del mondo della ricerca e della cultura – con linguaggi e chiavi di lettura pensati per le diverse fasce d’età.

Le proiezioni saranno così suddivide: lunedì 26 gennaio per le scuole primarie, martedì 27 per le secondarie di primo grado e mercoledì 28 per le secondarie di secondo grado.



L’iniziativa è realizzata con il supporto di Intesa Sanpaolo.

