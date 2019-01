Barry Jenkins dedica il suo terzo film (dopo Medicine for Melancholy del 2009, Moonlinght del 2016 vincitore dell’Oscar come Miglior Film Straniero) a James Baldwin (1924-1987), scrittore arrabbiato dalla sottile penna affilata, autore dell’omonimo romanzo (1974) da cui ha tratto questo suo lungometraggio (nel 2016 il regista aveva girato un documentario, I Am Not Your Negro, basato su un manoscritto di Baldwin).

Jenkins adatta il romanzo di Baldwin più o meno per le stesse ragioni personali che lo avevano spinto a sceneggiare e dirigere Moonlight: un’opportunità per indagare ed esplorare il significato e l’esperienza di essere “neri” in America. Se la strada potesse parlare, fedele, forse fin troppo – ne parleremo dopo – al romanzo affronta i temi della dignità nera, della resilienza di fronte alle ingiustizie, della purezza e della grazia dell’amore come spinta verso la sopravvivenza.

Anni’70, quartiere di Harlem, Manhattan. La diciannovenne Tish e il fidanzato Alonzo, detto Fonny, si conoscono da quando erano bambini, da “grandi” si innamorano e sognano un futuro insieme. Quando Fonny viene arrestato per un crimine che non ha commesso (stupro, un un quartiere lontanissimo da casa, accusato dalla donna violentata sotto pressione di un poliziotto), Tish, che ha da poco scoperto di essere incinta, fa di tutto per scagionarlo, con il sostegno incondizionato di parenti e genitori. Senza più un compagno al suo fianco, Tish deve affrontare l’inaspettata prospettiva della maternità.

Mentre le settimane diventano mesi, la ragazza non perde la speranza, supportata dalla propria forza interiore e dall’affetto della famiglia, disposta a tutto per il bene della figlia e del futuro genero. Ogni membro della comunità, non solo delle rispettive famiglie, sa che Fonny è innocente, è vittima di un sistema razzista e corrotto; Daniel Carty, amico della coppia, è solo di recente stato rilasciato a seguito di una ingiusta detenzione in carcere per furto di macchina e lui nemmeno aveva la patente.

Jenkins invita lo spettatore all’interno della vita di questi uomini e donne. Lo fa principalmente attraverso uno stile visivo espressionista dove le parole sono la cornice di gesti e sguardi (qui va dato merito al direttore della fotografia James Laxton che ha dato al film un’accogliente, calda luce dorata, radiante). Il lavoro del regista è molto sottile, il suo linguaggio è molto più ricercato, estremo, rispetto Moonlight. Audace nel raccontare la storia, andando avanti e indietro nel tempo (ottimo lavoro di montaggio): ogni fotogramma è accuratamente, visivamente studiato, ogni sfumatura è creata ad arte, ogni movimento del corpo, costumi e parrucche compresi, è coreografato per approfondire e trasmettere idee.

Il desiderio di Jenkins di mantenersi fedele al testo e l’ambizione, giusta, ma strabordante, nel voler comunicare la struggente disperazione generata da una disumana ingiustizia, che lascia inermi nel terrore di ripercussioni da parte delle autorità, risulta troppo macchinoso, verboso; le sue scelte, come abbiamo detto, ricercate in ogni dettaglio alla fine restituiscono un’immagine di troppo artificiale e il ritmo languido affatica lo spettatore. Un film intenso, ma che per il troppo voler essere superiore, perfetto, migliore, potrebbe stancare per quel sembrare uno spot d’autore contro il razzismo.