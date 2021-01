“Quello che mi ha colpito dal primo momento è stata l’ambivalenza dei due protagonisti: un ufficiale delle SS e una vittima ebrea.

Franz Wunsch, guardia sadica, uomo malvagio nei confronti dei prigionieri uomini, eppure capace di amore e compassione nei confronti di una donna ebrea. La bellissima Helena Citrónová, non era la tipica vittima, aveva un forte spirito di sopravvivenza, era pronta a qualsiasi cosa per vivere”.

Con queste parole la giovane regista Maya Sarfaty ha iniziato a raccontarci il suo documentario Se questo è amore (il titolo originale Liebe war es nie – non è mai stato amore – si riferisce al brano cantato da Helena, che fece breccia nel cuore di un SS: Wunsch le chiese educatamente (“come un essere umano”) di cantarla di nuovo. Quel momento segna l’inizio di una relazione pericolosa e proibita che avrebbe potuto significare la morte per entrambi).

“La mia forza come narratrice – prosegue Sarfaty – l’ho trovata nella zona grigia tra malvagità e purezza”.

“Conosco questa storia da quando avevo 10 anni. In Israele negli anni 70 c’era un solo canale televisivo. Helena e sua sorella Roza erano state ospiti di un programma dove venne fuori la loro storia drammatica. Alcuni stralci di quell’intervista sono presenti nella storia che ho raccontato. In quell’occasione Roza accusò violentemente – e pubblicamente – sua sorella dandole la colpa della morte dei figli”.

Nel 1944 Roza arrivò ad Auschwitz e si salvò per intercessione di Wunsch, perché sorella di Helena, ma non ci fu nulla da fare per i due figli.

È una storia piena di insidie, non facile da raccontare “non ho avuto problemi né con la comunità israeliana né con quella ebraica. Mentre ci sono state difficoltà con il pubblico austriaco; questo perché l’Austria non ha ancora risolto i problemi con il suo passato, per come reagisce al suo ruolo nella Seconda Guerra Mondiale. Il pubblico austriaco ha difficoltà a comprendere l’ambivalenza di Franz.”.

Una delle più grandi abilità registiche è stato disegnare Franz Wunsch in un quadro ben preciso, senza sbavature “era un essere umano e come tale ambivalente. Questo è un discorso molto attuale per me. Le atrocità nei campi di sterminio non sono state commesse da mostri, ma da esseri umani”.

Maya Sarfaty ha setacciato gli archivi della Yad Vashem israeliana e della Shoah Foundation creata da Steven Spielberg, da dove ha attinto materiale che intesse mentre racconta e intervista personaggi.

“Volevo raccontare questa storia da molto tempo. Ma la sensazione era quella che le mie parole non riuscissero a descrivere la storia. Cinque anni fa, io e Miki Marin, mia insegnante di recitazione da tantissimi anni, nonché nipote di Helena, abbiamo contattato la figlia di Franz Wunsch, Dagmar. Lei si è mostrata aperta e curiosa nel conoscere l’altra parte di questa storia. Ci ha permesso di avere accesso ai diari di suo padre. Finalmente per la prima volta mi sono resa conto che potevo raccontare questa storia nella sua interezza”.

Nel marzo 1942, il primo treno di donne – quasi 1.000 provenienti da tutta la Slovacchia – arrivò in quello che allora era il cantiere di Auschwitz. Tra loro c’era Helena, la figlia di un cantore.

“Il mio ruolo è quello di fornire un palcoscenico alle persone che hanno vissuto questo dramma. Ho capito che solo il documentario era il linguaggio adatto, in grado di catturare lo spirito nel modo giusto”.

“All’inizio è stato un cortometraggio di 32′: The Most Beautiful Woman. Dagmar è venuta in Israele, dove alla fine incontra i figli di Helena e di Roza. Dopo ho iniziato a girare il documentario”.

Franz Wunsch fece in modo che Helena lavorasse nel campo meno duro: Kanada, dove venivano smistati gli oggetti che i deportati si portavano dietro. Nelle sue ricerche la regista ha passato anni ad ascoltare e leggere testimonianze, soprattutto di donne “Ho ascoltato le testimonianze audio di donne ebraiche che avevano fatto parte del reparto Kanada, cercando notizie su Franz e Helena. È stato un periodo terribile, ogni giorno ascoltavo orrori. Però tutte le volte che i personaggi venivano menzionati si apriva una piccola finestra che mi permetteva di dare un’occhiata sul passato, erano racconti sui piccoli momenti di vita quotidiana. Venivo a conoscenza di come questa storia appariva ad occhi esterni, percepivo quindi i veri sentimenti dietro questa storia di due anni e mezzo”.

Se questo è amore è una disarmante ricostruzione di quella storia, anche attraverso i racconti, fronte camera, di donne che hanno condiviso la tragedia con Helena. Il montaggio è brillante e incalzante, e rende questo film adatto ad un ampissima fascia di pubblico.

Quasi tutte hanno detto di sì alla regista. “La maggior parte di loro voleva collaborare e condividere con me questa storia e quel periodo terribile della loro vita. Solo una mi ha detto di no, non poteva tornare indietro. Ho intervistato di persona sette donne. Loro sono come il coro che nella tragedia greca accompagna la storia, raccontandola”.

Franz Wunsch ed Helena Citron si incontrarono negli anni ’70, 30 anni dopo, quando l’uomo venne sottoposto a processo in Austria per crimini di guerra e fu assolto. Ad Auschwitz, alcuni invidiavano la sua posizione, soprattutto quelle che non era in grado di aiutare. Successivamente, in Israele, venne indagata come possibile collaboratrice. La moglie di Wunsch le scrisse una lettera perché intercedesse a favore del marito durane il processo.