Secondo appuntamento d’opera al Castello Carrarese

Venerdì 2 agosto alle ore 21.15 sarà in programma, sempre al Castello Carrarese, dopo l’acclamato Orfeo di Gluck, uno dei titoli più amati dal pubblico, L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, capolavoro di comicità ma al tempo stesso acuta riflessione sempre attuale sul potere delle dipendenze, delle illusioni e delle mistificazioni.

L’elisir d’amore, scritto da Gaetano Donizetti, secondo leggende riportate, in soli quindici giorni, venne commissionata al compositore bergamasco in tutta fretta da Alessandro Lanari, l’impresario del Teatro della Canobbiana di Milano. Donizetti ricorse subito al più celebre librettista dell’epoca, Felice Romani, che scrisse un libretto tratto da Le Philtre di Scribe, già musicato da Daniel Auber. L’opera andò in scena il 12 maggio 1832 con un enorme successo: alla prima seguirono ben 32 recite.

La trama

La vicenda si svolge in un villaggio dei Paesi Baschi dove l’umile contadino Nemorino è innamorato della ricca e capricciosa Adina della quale non riesce ad attirare le attenzioni. Ascoltandola raccontare la storia di Tristano e Isotta, nasce in lui il desiderio di possedere il magico elisir d’amore. L’arrivo in paese dell’intraprendente sergente Belcore, che corteggia con successo Adina, acuisce la gelosia di Nemorino. Il medico-ciarlatano Dulcamara non ha quindi difficoltà a vendergli del Bordeaux, spacciandolo per il filtro tanto desiderato. Adina accetta di sposare Belcore, mentre Nemorino, che non vede sortir effetto della presunta pozione, non avendo più soldi, si arruola e acquista dell’altro elisir da Dulcamara. Questi racconta tutto alla giovane Adina che, commossa dal sacrificio di Nemorino, recede dal contratto di matrimonio con Belcore e gli dichiara tutto il suo amore.

Il cast

L’Orchestra di Padova e del Veneto sarà guidata da Nicola Simoni. Il cast sarà composto da Jessica Nuccio, già affermato soprano nel ruolo di Adina, dal tenore Giordano Lucà nel ruolo di Nemorino, mentre l’imbonitore Dulcamara, personaggio di ambigua moralità e dispensatore di cialtroneschi filtri magici, sarà interpretato dal baritono Filippo Polinelli. Completano la compagnia Leonardo Lee (Belcore), vincitore dell’ultima edizione del Concorso lirico Iris Adami Corradetti e Silvia Celadin (Giannetta). Il Coro Lirico Veneto sarà preparato da Stefano Lovato. La regia sarà firmata dal gradito ritorno sulle scene cittadine di Yamal Das Irmich, con le scene e costumi di Matteo Paoletti Franzato.

La Stagione lirica di Padova è organizzata e prodotta dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto e si avvale del contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione del Veneto.

L’opera L’elisir d’amore è coprodotta con Bassano Opera Festival.

Biglietti: Intero, euro 30,00; Ridotto (over 65 e riduzioni di legge) euro 25,00; Ridotto Under 35: euro 20,00.

Prevendite:

Biglietteria del Teatro Verdi di Padova

Dal 24 giugno al 3 agosto: da lunedì al sabato 15.00 – 19.15e la sera dello spettacolo presso il castello carrarese dalle ore 20.00.

Per informazioni:

Comune di Padova – Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Servizio Manifestazioni e Spettacoli

049 8205611-5623

manifestazioni@comune.padova.it

www.castellofestival.it.itww.castellofestival.it