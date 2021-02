Seeyousound 2021

Puntano tutto sul numero “7” gli organizzatori di Seeyousound, International Music Film Festival, a Torino e online dal 19 al 25 febbraio. Non solo perché il festival è arrivato alla settima edizione, ma sette sono i film nei due concorsi principali – Long Play Feature e Long Play Doc – sette i giorni di programmazione del festival. Il numero 7 è iconicamente rappresentato nel fulmine del logo di questa edizione: “Una edizione non scontata – ha sottolineato il Direttore Carlo Griseri – Un anno fa la sesta è stata interrotta dopo pochissime proiezioni, e da allora il mondo è cambiato”. Ma lo stop del 2020 non ha fermato le attività’ dell’Associazione Seeyousound che torna con una edizione online: sarà infatti la nuova piattaforma PLAYSYS.TV quest’anno a ospitare le 81 opere del ricco programma, con 6 anteprime assolute e 15 anteprime italiane. “Playsys.tv – ha proseguito Carlo Griseri – non è solo l’indirizzo “di casa”, ma sarà anche il luogo in cui tutta la comunità di Seeyousound – fatta dallo staff, dagli autori, dai musicisti e dal pubblico – potrà ritrovarsi e riconoscersi, anche dopo la fine del Festival, 365 giorni l’anno”.

Can’t Stop Music! è Il filo conduttore di questa settima edizione del primo festival in Italia dedicato al cinema internazionale a tematica musicale. Con opere che arrivano dai quattro angoli del mondo, e spesso con scarsa visibilità al di fuori dei propri confini nazionali, ma anche con uno sguardo sui generi musicali più vari ed eterogenei. Un programma ambizioso, che permetterà’ agli appassionati di vedere le opere in streaming nella nuova sala virtuale, PLAYSYS.TV dove sarà possibile vedere i film ovunque, on demand. Ogni giorno verranno resi disponibili nuovi titoli che resteranno in visione per 7 giorni (ancora un “7”!) a partire dalle 9.00 del mattino. Biglietti singoli a Euro 3,99, abbonamenti a Euro 35 e Abbonamenti Sostenitori (che riceveranno maglietta e spilletta del Festival) a Euro 45, acquistabili su www.seeyousound.org e www.playsys.tv.

Focus di Seeyousound 2021 sul movimento Black Lives Matter, introdotto da Carlo Griseri: “Ci saranno le proteste contro le violenze del Sistema e della polizia sugli afroamericani ma anche le generazioni di “neri a metà” italiani (Mario Musella e James Senese, in primis), le radici più pure della musica e le sue declinazioni più attuali, le note che i migranti africani hanno portato con sé nei loro viaggi e molto altro ancora”. Tra i film inediti anche l’ultima opera di Julien Temple, co-prodotto da Johnny Depp, Crock of Gold, che ripercorre la vita del frontman dei Pogues e il curioso Rockfield, storia vera di due fratelli che hanno trasformato la loro fattoria nel primo studio di registrazione residenziale di sempre, da cui sono passati Black Sabbath, Queen, Robert Plant, Oasis, Coldplay, Variações, dedicato alla prima superstar portoghese dichirattamente omossessuale e il documentario islandese A song called hate di Anna Hildur, sulla pluripremiata band di techno e BDSM “Hatari”.

Infine anche se solo online e “da remoto”, Seeyousound ripropone Live Show per creare un canale diretto tra gli ospiti e i protagonisti dell’evento e il pubblico che – pur non presente in sala – potrà dialogare virtualmente con gli organizzatori. Dal 19 al 25 febbraio in diretta dal Cineteatro Baretti di Torino – a porte chiuse e rispettando tutti i protocolli Covid – dalle 18.00 alle 20.00, sui canali social di Seeyousound e sulla piattaforma Playsys.tv saranno presenti registi e musicisti, esperti e professionisti del settore (chi in presenza, chi collegato da casa propria nelle varie parti del mondo).