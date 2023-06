Sei studenti al Festival Il Cinema ritrovato (24 giugno- 2 luglio) di Bologna grazie ai premi per giovani recensori

Sei studenti di cui due delle superiori e quattro universitari potranno partecipare alla 37° edizione del Festival Il Cinema Ritrovato grazie all’accredito e all’ospitalità gratuita assicurata dal Cinit Cineforum Italiano ai vincitori della particolare sezione dedicata per la prima volta da quest’anno al Festival di Bologna dai concorsi Dorigo, Gagliardi e Lanari per giovani recensori tradizionalmente banditi dall’associazione. Si tratta ,infatti, di un importante e significativo riconoscimento istituito dal Cinit, una delle 9 Associazioni Nazionali di cultura cinematografica: il Cinit, infatti, impegnato nella promozione qualificata del cinema, ritiene fondamentale la conoscenza da parte delle giovani generazioni dei vari aspetti (autori, generi, tecnica) della storia del cinema. I sei vincitori sono stati selezionati da una apposita giuria che ha preso in esame una cinquantina di recensioni. I due studenti delle superiori sono Matteo Palladino (Rimini) e Lapo Lucarotti (Lucca), mentre gli universitari sono Manuel Fincato (Monfalcone), Clara Reghellin (Schio ), Simone Libutti (Rionero in Vulture) e Andrea Viggiano (Venezia). Provengono dagli atenei di Udine, Bologna, Venezia. Gli studenti saranno guidati nei percorsi didattici e nella scelta delle pellicole e degli incontri da seguire, da Alessandro Tovani del Cineforum Cinit “Ezechiele 25,17” di Lucca, affiancato da Lucia Giovannini, Paolo Ricci e Giovanna Labella; sarà presente pure il Vicepresidente Nazionale Cinit Alessandro Cuk che premierà gli studenti in una breve e sobria cerimonia.