Dopo aver tappezzato la città con le foto-manifesto al motto de “la città e il teatro non si fermano”, i veneziani che hanno partecipato al laboratorio di teatro di cittadinanza ideato dal regista Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto, ora lanciano una nuova sfida all’intera città invitando concittadini alla ricerca i semi di u-topi-a.

Un gruppo di cittadini appassionati di teatro, che nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza e delle disposizioni anti contagio in questi mesi ha lavorato dal vivo al progetto U-tòpi-a-Venezia abitando e animando gli spazi del Teatro Goldoni con la speranza di poter andare presto in scena, lunedì 19 aprile darà il il via a una vera caccia al tesoro rivolta a tutta la città. Sui social del Teatro Stabile del Veneto verranno svelati alcuni indizi per trovare nei luoghi più segreti di Venezia i “semi”, piccole tracce autobiografiche da scoprire e condividere. Un’azione pubblica che vuole raccontare ancora una volta quanto sia forte il legame tra il Teatro ed il territorio, trasformando l’intera città in un palcoscenico di utopie e in un luogo di condivisione.

“Veneziani, trovate i SEMI, fatevi una foto con essi e pubblicatela sui vostri social, ma soprattuto fateli viaggiare, il futuro è tutto da scrivere!” è l’invito che il regista Mattia Berto ha rivolto alla città.

PH: Giorgia Chinellato