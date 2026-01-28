Mai sminuire Linda di strategia e pianificazione, riducendola a “Linda della contabilità”. Perché è l’ultima persona che vorreste avere contro se finiste come naufraghi su un’isola in attesa di soccorsi.

Linda (Rachel McAdams) lavora da anni in una società di consulenza. Le è stato promesso dal suo capo un posto da manager. Ma quando l’uomo muore e gli succede il rampollo arrogante Bradley (Dylan O’Brien), Linda, goffa e disordinata, ma devota al suo lavoro, non avrà vita facile in quell’ambiente altezzoso. Bradley spera di poterla fare fuori dopo un importante meeting in Thailandia, dove la sua professionalità gli è indispensabile. Ma durante il volo su un jet privato incappano in una tempesta. Linda e Bradley sono gli unici sopravvissuti su un’isola disabitata.

E i ruoli improvvisamente si invertono: Linda ha fatto un provino per partecipare a un programma televisivo di “naufraghi”, è abile ad accendere un fuoco, pescare, procacciarsi cibo e acqua. Bradley è un principino viziato. Ma non è più il capo.

È Linda ora che ha il coltello (!) dalla parte del manico. Bradley non è più il boss protetto dai suoi lacchè che può prendersi gioco delle abilità di Linda della contabilità, perché ora senza di lei sarebbe morto. Crudele ironia della vita!

Scritto da Damina Shannon e Mark Swift (entrami autori di Baywatch, Venerdì 13, Freddy vs. Jason) e diretto da Sam Raimi, Send Help si incastra perfettamente in quel genere di film tra follia e tensione, sanguinolento al punto giusto, divertente per chi ama il genere, con due o tre salti per lo spavento sulla poltroncina del cinema perché è pur sempre una commedia dell’orrore.

Send Help è un avvincente thriller di sopravvivenza.

