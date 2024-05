Dopo l’anteprima a marzo 2024 al C-MOVIE FILM FESTIVAL di Rimini, arrivano a Milano tre pellicole che offrono uno straordinario spaccato sul cinema femminile contemporaneo.

A partire dal 16 maggio il Cinema Centrale (via Torino, 30) avrà nella sua programmazione Senza prove di Béatrice Pollet, Solo per me di Lucie Borleteau e Zafira, l’ultima regina di Damien Ounouri e Adila Bendimerad.

I tre film, distribuiti in Italia grazie a Kitchenfilm, sono tre esempi di prodotti cinematografici all’avanguardia che esplorano tematiche femminili accendendo riflessioni importanti e cruciali con un approccio sempre intelligente e coinvolgente.

Senza prove di Béatrice Pollet è un appassionante thriller giudiziario che affronta il tema della negazione di gravidanza. Ispirata a fatti realmente accaduti, l’opera seconda di Béatrice Pollet affronta la questione delicata della maternità in un intenso legal drama, sapientemente interpretato da Maud Wyler e Géraldine Nakache.

In sala al Cinema Centrale da giovedì 16 maggio

Solo per me di Lucie Borleteau è una fiaba moderna ambientata in uno strip-club. Scoperta del piacere e sentimento sono i fili conduttori di questo vero e proprio inno alla libertà femminile, in cui il corpo della donna è il fulcro del racconto. La regista dipinge un ritratto corale di donne che trovano la propria realizzazione nella professione dello strip-tease in un film contemporaneo privo di moralismi, che con il tono e la leggerezza della commedia romantica mostra la scoperta di sé e dell’amore.

In sala al Cinema Centrale da giovedì 23 maggio

Zafira, l’ultima regina è un’opera a quattro mani diretta da Damien Ounouri e Adila Bendimerad, anche protagonista del film. Ambientata nell’Algeria del XVI secolo, quella di Ounouri e Bendimerad è una pellicola in costume che offre un inedito racconto di empowerment femminile tramite le gesta di una figura centrale per la cultura algerina: Zafira, moglie dell’ultimo re di Algeri Salim Toumi, che lottò per difendere la sua comunità dal pirata Barbarossa.

In sala al Cinema Centrale da giovedì 30 maggio