mercoledì, Maggio 13, 2026
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Serata inaugurale a Cannes 2026

Da
Romina Greggio
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La Giuria di Cannes 2026 - foto di Alcide Boaretto

Le foto del Festival di Cannes 2026 sono a cura del fotografo Alcide Boaretto.

La 79ª edizione del Festival di Cannes 2026 si è aperta il 12 maggio con una cerimonia caratterizzata da moda e cinema.

Durante la serata inaugurale, il regista Peter Jackson ha ricevuto la Palma d’Oro Onoraria alla carriera, consegnata dall’attore Elijah Wood.

Hanno sfilato nel Red Carpet la giuria internazionale composta dal regista sudcoreano Park Chan-wook, Demi Moore, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao, Ruth Negga, Paul Laverty, Isaach De Bankolé, Laura Wandel e Diego Céspedes.

Il film d’apertura è stato La Vénus électrique, una commedia romantica diretta da Pierre Salvadori con il cast del film Adèle Exarchopoulos, Pio Marmaï e Vincent Lacoste.
Il film parla di una storia sentimentale ambientata nella Parigi contemporanea.

L’atmosfera della prima serata ha celebrato soprattutto il cinema d’autore internazionale.

Demi Moore – foto di Alcide Boaretto
La Giuria di Cannes 2026 – foto di Alcide Boaretto
Demi Moore – foto di Alcide Boaretto
Demi Moore – foto di Alcide Boaretto
Park Chan-wook – foto di Alcide Boaretto
Laura Wandel – – foto di Alcide Boaretto
Isaach de Bankolé – foto di Alcide Boaretto
Gong Li – foto di Alcide Boaretto
Gong Li – foto di Alcide Boaretto
Joan Collins – foto di Alcide Boaretto
Gong Li – foto di Alcide Boaretto
Peter Jackson e il Direttore Thierry Frémaux – foto di Alcide Boaretto
foto di Alcide Boaretto
Peter Jackson – foto di Alcide Boaretto
Peter Jackson – foto di Alcide Boaretto
Peter Jackson – foto di Alcide Boaretto
Peter Jackson – foto di Alcide Boaretto
Demi Moore – foto di Alcide Boaretto
La Giuria di Cannes 2026 – foto di Alcide Boaretto
Peter Jackson – foto di Alcide Boaretto
Park Chan-wook – foto di Alcide Boaretto
Peter Jackson – foto di Alcide Boaretto
Park Chan-wook – foto di Alcide Boaretto

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