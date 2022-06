L’intenso calendario di eventi delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico prosegue domenica 5 giugno con due appuntamenti. Alle 12:00 a Palazzo Chiericati, per il ciclo Matinée, è in programma una nuova tappa del Progetto Giovani del Festival con il concerto del violoncellista Gabriele Melone, vincitore della borsa di Studio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nella prima parte del concerto interpreterà la Suite n. 6, BWV 1012 di Bach e la Sonata per violoncello di Ligeti. Ai due brani solisti seguirà l’esibizione in duo, nella seconda parte della scaletta, con Sofia Adinolfi al pianoforte, per un’incursione nel repertorio russo con il Chant du Ménestrel per violoncello e pianoforte di Glazunov e con la Sonata, Op. 40 di Shostakovich.

Dedicato al tema dei Centenari, che insieme al Ciclo Bach e all’Hausmusik rappresenta uno dei percorsi di ricerca musicologica della programmazione del Festival per il triennio 2022-2024, è il concerto serale delle 20:00 al Teatro Olimpico. Protagonisti della serata sono Sonig Tchakerian, Enrico Dindo e Pietro De Maria in un programma impaginato per celebrare il bicentenario della nascita di César Franck e l’ottantesimo della morte di Alexander von Zemlinsky. Il concerto si apre con la Sonata per violino e pianoforte di Franck seguita dalla Sonata di Zemlinsky, pagina di rara esecuzione come il brano posto a chiusura della serata, il Trio n. 1 op. 8 per pianoforte, violino e violoncello di Dmitri Shostakovich, scritto nel 1923 quando aveva solo 17 anni. Un appuntamento che mette in dialogo autori e repertori, con momenti di intenso camerismo che trasportano l’ascoltatore in un sorprendente panorama di storie musicali.

