E’ approdata sulla piattaforma Apple TV+ il nuovo film nato dalla collaborazione tra la divisione cinema della mela morsicata e A24, dopo Il cielo è ovunque e On The Rocks.

Sharper, diretto da Benjamin Caron, alla sua prima regia dopo aver diretto diversi episodi di The Crown, è un complesso gioco ad incastri costruito da segreti e bugie, manipolazioni, inganni e doppio giochi ambientato nella Manhattan contemporanea. Il titolo deriva da un’espressione slag che si riferisce a qualcuno che vive di imbrogli sfruttando il proprio ingegno e capacità di persuasione.

Max (Sebastian Stan) e Madeline (Julianne Moore) sono due truffatori di alto profilo specializzati in frodi amorose. Il loro attuale target è il miliardario Richard Hobbes (John Lithgow), un magnate della finanza con diversi problemi di salute che si è perdutamente innamorato della donna. Max interpreta il ruolo del figlio fannullone di Madeline che improvvisamente entra nelle loro vite gettando scompiglio. Ma quando Madeline cambia le regole del gioco, i sentimenti personali e i rancori alzano inevitabilmente la posta in palio.

Con una fotografia nitida e precisa che sfrutta al massimo lo sfondo di Manhattan, il direttore della fotografia Charlotte Bruus Christensen (A Quiet Place, The Banker) ci riporta nelle ambientazioni lussuose è un po’ asettiche dei thriller americani degli anni Novanta, dove i personaggi femminili usano la propria sessualità come arma impropria.

Se Stan e Moore sono decisamente le punte di diamante della pellicola, i co-protagonisti Justice Smith e Briana Middleton sono comunque carismatici e apprezzabili nei rispettivi ruoli. Il Tom di Smith, figlio unico di Richard, ha rinunciato a guidare l’impero del padre a favore della gestione di una piccola libreria, mentre la Sandra di Middleton, appena reclutata ed “addestrata” da Max, è presto combattuta tra la sua nuova redditizia professione e i suoi crescenti sentimenti per Tom. I due da un certo punto di vista rappresentano i contrappunti morali dei freddi e calcolatori Madeline e Max, anche se lo sviluppo della storia porta a percorsi sempre più intriganti.

Ci sono molte scene divertenti ed accattivanti in Sharper, per non parlare della cura maniacale nel design e nei costumi. Julianne Moore è totalmente a suo agio in un personaggio che è sexy e intelligente in egual misura, così come Sebastian Stan è perfetto nel suo ruolo da truffatore sociopatico. Ma la storia suddivisa in pezzi di puzzle incentrati sui singoli personaggi toglie un po’ di tensione alla narrazione.