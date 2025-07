Scritto e diretto dalla regista iraniano-australiana Noora Niasari, Shayda si ispira a vicende personali: “Quando avevo cinque anni, la mia prima esperienza di libertà è stata in un rifugio per donne australiano, dove vivevo insieme ad altre donne e bambini in cerca di una vita senza paura. Nonostante fossimo lontane dalla nostra famiglia in Iran, mia madre mi ha insegnato a parlare farsi, a festeggiare il Nowruz, a ballare danze persiane, a leggere poesie e, soprattutto, mi ha insegnato la resilienza e la forza delle donne iraniane”.



L’attrice Zar Amir Ebrahimi dà il volto alla protagonista Shayda, in fuga da un marito violento da cui sta cercando di ottenere il divorzio. La storia è ambientata nel 1995, la coppia è sposata circa dalla metà degli anni 80, Shyada ha seguito il marito Hossein (Osamah Sami) in Australia per gli studi di medicina.

L’uomo intende tornare a casa in Iran con la famiglia. Shayda vittima di soprusi da parte di Hossein ha piani diversi, e per proteggere se stessa e la figlia seienne Mona Mona (Selina Zahednia) cerca rifugio in una casa protetta, sempre con l’angoscia che l’uomo possa portare via Mona.



Presentato in anteprima al Sundance Festival e dopo essere stato il film di apertura del Melbourne International Film Festival, Shayda arriva ora nelle sale italiane grazie a Wanted Cinema.

È una storia toccante e profonda, scritta con una tensione costante dalla prima all’ultima straziante scena.

Al suo esordio Noora Niasari colpisce al cuore riuscendo a descrivere, cioè a parlare con il pubblico del dolore e del trauma vissuto dalla protagonista in cerca di un equilibrio tra la libertà e la sua cultura.

Proprio intorno allo scontro culturale la regista costruisce una trama con il ritmo di un thriller dando spazio alla descrizione psicologia di ogni personaggio.