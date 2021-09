Film d’apertura delle Giornate degli Autori, Shen Kong rappresenta l’esordio al lungometraggio del giovane regista e sceneggiatore cinese Chen Guan, al quale va riconosciuto il merito della prima, vera rielaborazione cinematografica in senso compiuto del trauma collettivo rappresentato dalla pandemia, la cui rappresentazione denota una già acquisita maturità autoriale, sia sul piano della costruzione delle immagini che dell’approccio alla realtà quale luogo di tensione narrativa.

In una non meglio precisata città della RPC, è appena scattata la quarantena obbligatoria per tutti i residenti: Li You – Wei Ruguang – è uno studente del posto, mentre Xiao Xiao – Deng Keyu – è stata sorpresa dallo stato di emergenza durante quella che avrebbe dovuto essere la sua vacanza: incontratisi fortuitamente, i due iniziano a trascorrere sempre più tempo insieme, aggirandosi per le strade deserte e gli edifici abbandonati, in attesa che l’incubo a occhi aperti finalmente si dissolva.

Se un anno fa poteva sembrare ancora troppo presto, era inevitabile che a quest’edizione il covid avrebbe fatto la sua comparsa sugli schermi del Lido, complice l’incredibile ricettività del cinema come mezzo espressivo e il prezzo pagato dalle figure professionali del settore, tra le più colpite dalle chiusure nazionali. Certo, i rischi di confrontarsi con un argomento di tale portata, a nemmeno due anni di distanza dall’inizio degli eventi, non erano pochi: ben prima che si iniziasse a parlare di contagi e distanziamento sociale, il riferimento più prossimo – quantomeno per gli europei – era probabilmente quello degli attentati di matrice islamica inaugurati dall’attacco alla redazione di Charlie Hebdo nel 2015, la cui violenza e successiva reiterazione aveva gettato un’inaspettata ombra di insicurezza sulle nostre vite, e sui quali vorremmo appunto aprire una piccola parentesi.

Come ricorderanno i frequentatori della Mostra, la rielaborazione di questo evento traumatico ha prodotto pellicole dalle alterne fortune: uno dei primi film ad affrontare il tema, Amanda (2018) di Mikhaël Hers, scadeva purtroppo nel vittimismo sentimentale, senza azzardare un’analisi del fenomeno né tantomeno proporre una sintesi con cui riedificare le fondamenta culturali violate dal terrorismo; decisamente più pregevole invece il risultato di Giovanni Aloi ne La Troisième Guerre (2020), dove lo spettro del nemico è completamente introiettato dal giovane soldato protagonista, assuefatto a una spiccia ma confortante retorica sciovinista con cui riesce a darsi uno scopo, benché al prezzo di un’alienazione via via più marcata. Date queste premesse, era lecito domandarsi come un regista alle prime armi avrebbe saputo raccontare un trauma collettivo ancora fresco, riportandolo a un contesto particolare che rendesse comunque conto del suo impatto globale.

Tornando al film in questione, diversamente dalle opere sopra citate possiamo dire che Shen Kong non rappresenta affatto un prologo a un discorso che è ancora di là da venire, ma è esso stesso il primo tassello del discorso: Chen non si espone a cercare una chiave di lettura per quanto è accaduto, né impiega artifici retorici che fungano da palliativo; piuttosto, è proponendosi di descrivere l’assenza e il vuoto di senso che egli raggiunge il suo scopo, producendo un documento dove la finzione rafforza la rappresentazione della realtà e condensa in poco più di due ore l’atmosfera che si respirava nei primi mesi della pandemia.

Dove sarebbe stato più scenografico – nonché più agile tecnicamente – girare campi lunghi e panoramiche, esibendo la spettrale nudità della metropoli, il regista sceglie invece di pedinare i suoi interpreti a distanza ravvicinata con l’obiettivo, si dà testimoniare la loro sete di contatto e calore umano a prescindere dall’ambiente circostante. L’errare di Li e Xiao Xiao rappresenta un tentativo di ridefinire i limiti dello spazio urbano, di valicare il confine così brutalmente sovraimposto tra dentro e fuori, tra chiuso e aperto: da qui lo scontro con l’autorità fine a se stesso – l’intrusione di Li all’interno del perimetro dell’ospedale, l’atteggiamento sempre ostile nei confronti di negozianti, agenti e infermieri – e la deturpazione delle superfici – monumenti e pareti della stanza – con bombolette spray, il cui intimo significato risiede nella volontà di lasciare un segno: perché se è vero che la nostra esistenza si sostanzia nel rapporto con gli altri, cosa può restare dell’individuo se questi viene segregato, lontano da chi può validare e riconoscere i segni della sua presenza?

Il discorso sull’individualità e l’individualismo riporta necessariamente alla questione generazionale, e al senso di smarrimento della gioventù cinese, figlia di un’educazione patriottica che, nonostante il carattere anacronistico – gli ammonimenti e le osservazioni relative alle mille responsabilità della vita adulta sono messe da Chen in bocca al parentado senza volto di Li, durante la scena del pranzo di famiglia –, esercita ancora il suo ascendente sulle nuove generazioni, a maggior ragione in un momento di tale incertezza.

Pur nella sua semplicità e imperfezione, Shen Kong non si nega momenti di puro lirismo nella scrittura dei dialoghi e nell’uso espressivo delle luci, spingendosi fino alla ridefinizione dell’ultima frontiera: quella dei corpi nudi di Li e Xiao Xiao, il cui amplesso corrisponde al climax della pellicola, cui segue l’amara constatazione per cui nemmeno l’attrazione fisica basterebbe a colmare il vuoto lasciato dal mondo esterno e dall’annessa forza validante.

In linea di massima, l’esordio di Chen Guan apparirà sicuramente perfettibile e ingenuo agli apprezzatori delle confezioni patinate, ma ciò non basta a offuscarne la forza polemica e il valore euristico: in altre parole, forse non il film che vorremmo vedere, ma quello che avevamo bisogno di vedere per continuare a ragionare sul presente.