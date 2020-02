Si può fare un ottimo cinema anche se militante e si può fare cinema militante anche nonostante una censura severa come quella iraniana. In questo in credibile lavoro, realizzato nonostante restrizioni inimmaginabili, l’anelito alla libertà è trasmesso con una intensità da far accapponare la pelle. Temi del film sono quelli della vita quotidiana di persone apparentemente normali, magari anche borghesi, agiate e benestanti, ma la normalità apparente è esattamente ciò che una dittatura offre ai cittadini in cambio della rinuncia alla libertà di pensiero, di espressione, di giudizio.

Il film è è scandito in quattro episodi, legati tra loro dal tema della pena di morte.

Nel primo episodio è rappresentata una giornata normale di una famiglia normale, dove il padre fa i turni di notte per guadagnare un po’ di più. Alle tre di mattina suona la sua sveglia e lui si reca, mansueto, al suo lavoro, ormai assuefatto alla cinica routine che esso richiede. Nel secondo episodio, un giovane al servizio militare mette in discussione gli ordini e la morale. Nel terzo, un altro giovane anche lui al servizio militare capisce da quanti diversi punti di vista si possa giudicare un “delinquente”. Nell’ultimo, una ventenne iraniana cresciuta in Germania (interpretata dalla figlia del regista, Baran, che vive da dieci anni al sicuro in Germania con la madre) visita per la prima volta il suo Paese e si pone domande che solo una persona cresciuta libera sarebbe in grado di porre.

Alla fine del secondo episodio è inserita la versione originale delle mondine del brano Bella ciao con la meravigliosa interpretazione di Milva. Questa canzone è assai nota in Iran, ne esiste anche una versione in lingua farsi ed è stata l’inno delle proteste degli studenti nell’autunno 2019. La melodia ritorna anche nel quarto episodio.

Non occorre sapere che il regista ha subìto già molte condanne e attualmente non è autorizzato a lasciare l’Iran. Non occorre che venga spiegato quanto coraggio, quante accortezze e quanti timori sia costato questo film. Non occorre spiegarlo, perché lo si capisce benissimo, basti pensare al dilemma della libertà di scelta: “Chi fa le leggi? E se no sono giuste? Il tuo potere sta nel dire di no”. “Ma ma se dico di no, mi distruggono la vita”.

È un film assolutamente da vedere, che entra in profondità nella coscienza e che ci fa anche capire il valore della nostra libertà che, qualche volta, pensiamo ci arrivi gratis.

There Is No Evil è in concorso alla Berlinale 2020.