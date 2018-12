Prosegue la rassegna di prosa 2018/2019 “La Città a Teatro” con l’appuntamento di giovedì 13 dicembre alle ore 21 al Teatro di Mirano. In scena il cantante e attore Simone Cristicchi con lo spettacolo “Manuale di volo per uomo”, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, sulle note drammaturgiche e musicali dello stesso Cristicchi e di Gabriele Ortenzi, con la collaborazione di Nicola Brunialti e la regia di Antonio Calenda. Durante questo spettacolo, Simone Cristicchi stupisce il pubblico interpretando Raffaello, un personaggio diverso dal comune, buffo, divertente, insolito e originale: un quarantenne fannullone e infantile all’interno di una storia ambientata nel mondo attuale. È un uomo che in realtà è sempre rimasto bambino, che osserva il mondo stupendosi e meravigliandosi per ogni minima cosa, dai grandi palazzi di periferia al fiore di tarassaco cresciuto sull’asfalto. Per questo motivo viene visto da molti come un ritardato per cui dispiacersi, da altri come un genio. In realtà Raffaello è semplicemente in grado di percepire i particolari e i dettagli che sfuggono alla maggior parte delle persone, grazie alla sua enorme sensibilità, “forse perché niente è più grande delle piccole cose!”. Un suo vecchio zio gli lascia in eredità uno zibaldone ricco di disegni, riflessioni e aforismi: “una mappa geografica dell’anima, che lo aiuterà a trovare il suo posto nel mondo. Forse “volare” significa non sentirsi soli, avere il coraggio di buttarsi nella vita, mantenendo intatto il bambino dentro di noi. E soprattutto non lasciarsi sfuggire la bellezza che ci circonda.” Emergono quindi le descrizioni di minime vicende del suo quartiere, grandi e affollate città e molto altro, in una favola fatta di musica, poesia e soprattutto emozioni.

