Stand up comedy con alcuni dei più innovativi e irriverenti autori della scena contemporanea al Teatro del Parco di Mestre.

Giovedì 16 febbraio alle 21 si inaugura, con il tutto esaurito di Eleazaro Rossi, “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna di stand up comedy in programma fino al 14 marzo. “L’ora di religione” è il primo dei quattro spettacoli in cartellone. Da Youtube ai grandi palchi, da Sky a Rai2 fino a “Le Iene” su Mediaset, Rossi è noto per i suoi monologhi al vetriolo che non risparmiano niente e nessuno: lo spettacolo di stand up comedy in programma ha registrato il tutto esaurito già nelle anteprime al Teatro Gaber di Milano. Uno spaccato comico tra esperienze dirette e satira sociale, che riporta in scena tutto l’umorismo e la verve dell’artista fresco vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi.

Secondo appuntamento, giovedì 23 febbraio, con Giorgio Montanini, comico dissacrante, autore di numerosi spettacoli teatrali, oltre che del programma “Nemico Pubblico” su Rai3. In tv ha anche preso parte, tra gli altri, a “Ballarò” e “Le Iene”, mentre al cinema è stato protagonista del film “I predatori” di Pietro Castellitto. Al Teatro del Parco presenta “Lo spettacolo nuovo“: la satira che affronta le contraddizioni della società, a viso aperto e con gioiosissima ferocia. Un monologo che va in direzione ostinata e contraria, totalmente antagonista al clima politicamente corretto e ipocrita che ci sta ammorbando e soffocando. E che pone il dubbio sul fatto che tutto questo altro non serva se non a spersonalizzare l’essere umano, estirparlo dalla sua essenza, privarlo dell’identità.

Il cartellone prosegue con Francesco De Carlo, il 14 marzo con “Limbo“, e Paolo Camilli con “L’amico di tutti” il 13 aprile.

“In piedi” è un progetto del Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.00. Biglietto € 20 + diritto di prevendita per ogni spettacolo (posti numerati), in vendita sui circuiti Vivaticket e TicketOne (elenco punti vendita su www.dalvivoeventi.it).